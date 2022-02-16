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16 февраля 2022, 19:07

"Домой!": на выставке в Витебске показали уникальные снимки возвращения воинов-афганцев

Фото Витебского музея воинов-интернационалистов
Фото Витебского музея воинов-интернационалистов

16 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Главным акцентом выставки "Домой!", посвященной 33-летию вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана и открывшейся сегодня в Витебске, стало возвращение воинов-интернационалистов с Афганской войны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный хранитель Витебского музея воинов-интернационалистов Виктория Харкевич.

Отрывки писем, которые связывали служащих в далекой азиатской стране с родными, близкими, домом, на открытии выставки звучали на разные голоса. О чем тогда думали ребята, отправившиеся выполнять интернациональный долг? Один обещал служить с честью и доблестно выполнять боевые задачи. Другой ждал, что вот-вот приедет обратно на родину, и просил близких немножко подождать. А третий хотел скорее ощутить вкус бабушкиного малинового варенья и молодой картошечки, запахи цветущих лугов, пройтись по милым сердцу лесам, чтобы забыть опостылевшие горы и пыль. Чьи-то мечты осуществились, а кто-то так и не увидел родные просторы, оставшись в памяти родных и на черно-белых фотографиях - таким же молодым и верящим в светлое будущее.

Старший научный сотрудник музея воинов-интернационалистов Елена Скугаревская рассказала о графических работах художника Леонида Шакинко, представленных в целой серии под названием "Афганистан - боль моя". "Леонид Шакинко начал создавать эту серию, когда еще шла война в Афганистане, первые работы писались в 1988 году. Главный образ картин - советский солдат. Автор сам пережил Великую Отечественную войну и знал, что чувствует военнослужащий во время вооруженного конфликта. Художник показал также обратную сторону войны - боль не только советской, но и афганской матери, что для подобных работ стало новаторством", - рассказала она.

Представленную на выставке фотохронику по крупицам собрали сотрудники музея воинов-интернационалистов и музея современного искусства. Черно-белые и цветные снимки сопровождаются текстами - пояснениями о жизни, быте и боевых задачах солдат в Афганистане. Как уходили в разведку, проводили разминирование, когда и где шли особенно ожесточенные бои, за что моджахеды получали знаки отличия и самые большие награды, какие участки были самыми опасными для военных колонн… На эти и другие факты современный зритель смотрит совсем иными глазами, а воины-афганцы вздрагивают от каждого слова, вспоминая бесконечную стрельбу и павших товарищей.

"В представленных фотодокументальных работах мы заострили внимание, как выводили войска из Афганистана, как ждали возвращения домой своих родных жители Витебской области и как отразились эти события в настоящем. Мы сделали акцент на эмоциональном воздействии, для изучения работ необязательно сопровождение экскурсовода. Иногда слова здесь совсем не нужны, многие детали можно понять самому", - отметила Виктория Харкевич.

Один из важных объектов выставки - подборка уникальных фотоснимков в день возвращения витебских десантников в родной город 11 марта 1989 года. На встречу воинов-интернационалистов 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вышла огромная толпа жителей. Радость от возвращения домой и надежда новую мирную жизнь читается на лицах военнослужащих.

"Витебск как никакой другой город нашей области затронула тема Афганской войны. Отсюда десантники отправлялись на войну, понимая, что могут не вернуться. Боль и потери витебчан, которые не дождались своих мужей, сыновей, братьев, лучших друзей, не утихает до сих пор. Для них было важно, чтобы все воины вернулись домой целыми и невредимыми. К сожалению, область потеряла 160 своих сыновей на той войне. Сегодня наш долг - помнить о них, не предавать забвению и не искажать правду об их подвигах", - подчеркнул председатель Витебской областной организации ОО "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Валерьян Мацкевич.

Он добавил, что сегодня самому молодому ветерану той войны уже больше 50 лет. Афганское братство до сих пор нерушимо. Ветеранская организация поддерживает воинов-интернационалистов, оставшихся в живых, и помогает решать им самые разные проблемы вплоть до бытовых. А на значимые даты все собираются вместе и вспоминают поименно тех, кто ушел навсегда.

На выставке "Домой!" в Музыкальной гостиной желающие познакомиться ближе с темой Афганистана могут побывать до 4 марта.-0-

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