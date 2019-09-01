ДОСЬЕ: Ансамблю "Песняры" - 50 лет

Белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Песняры" был создан 50 лет назад. Легендарный коллектив покорил сердца слушателей десятков стран. "Беловежская пуща", "Алеся", "Вологда", "За полчаса до весны", "Княжна" и многие другие шлягеры, звучавшие в исполнении "Песняров", давно признаны лучшими хитами XX века.

История "Песняров" началась еще в середине 1960-х, когда армейская служба в Краснознаменном Белорусском военном округе свела музыкантов Владимира Мулявина, Леонида Тышко, Владислава Мисевича, Валерия Яшкина и Александра Демешко. В 1968 году Владимир Георгиевич Мулявин сделал первые пробы создания ансамбля. Вначале это были "Лявоны", так как музыканты работали при популярном танцевальном коллективе "Лявоніха". Официальным днем рождения коллектива считается 1 сентября 1969 года, когда решением художественного совета Белорусской филармонии группа "Лявоны" получила право называться вокально-инструментальным ансамблем.

Уроженца Свердловска (ныне Екатеринбург) Владимира Мулявина всегда интересовала народная музыка, белорусские народные песни оставили в его душе глубокий след, когда он впервые познакомился с ними. Для группы он писал собственные песни и обрабатывал белорусский фольклор. Владимир Георгиевич создавал оригинальные вокально-инструментальные интерпретации песен, где своеобразно использовал тембры голосов и средства музыкальной электроники, сохраняя при этом национальный колорит звучания. "Основа репертуара - белорусская народная песня. Это мы решили с самого начала. Мы только добиваемся, чтобы она звучала современно", - говорил Мулявин.

Когда "Лявоны" готовились к IV Всесоюзному конкурсу артистов эстрады в 1970 году, министр культуры БССР Михаил Минкович предложил изменить название ансамбля, придумать "что-то солидное". Леонид Тышко, перелистывая книги белорусских поэтов-классиков, прочел стихотворение Я.Купалы "Песняру-беларусу", которое и подарило название легендарному ансамблю. Слово "пясняр" было отсылкой к национальной белорусской культуре, оно само указывало направление в творчестве и ко многому обязывало. На конкурсе в Москве коллектив исполнил "Хатынь" Игоря Лученка, "Ты мне вясною прыснілася" Ю.Семеняко, "Аве Мария" В.Иванова на стихи М.Танка, народную песню "Ой, рана на Івана", чем произвел сильнейшее впечатление и на жюри, и на слушателей. "Песняры" были удостоены второго места конкурса (первую премию тогда не присудили никому). Успех был потрясающим. Сбылась заветная мечта Владимира Мулявина: он вывел на большую сцену профессиональный коллектив. После конкурса о "Песнярах" узнала вся страна, музыканты начали гастролировать по Советскому Союзу, а их песни сразу стали любимыми.

По признанию самого Владимира Мулявина, как только они стали "Песнярами", их жизнь сильно изменилась, особенно много дали группе поездки в глубинку, где сохранился белорусский фольклор в первозданном виде. Именно Владимир Мулявин с "Песнярами" всколыхнул у всей страны интерес к народным белорусским песням, на тот момент уже почти забытым. Владимир Георгиевич учил белорусский язык специально для того, чтобы лучше понимать народные напевы Беларуси. Он рассказывал: "Надо было идти своим путем. Меня не устраивала эстрада в том виде, в котором она была тогда. Это был не наш путь. Мы взяли народные песни. Я их много слушал, впитывал в себя все лучшее. Мы добились успеха потому, что не были ни на кого похожи. Официально мы стали первой группой, с которой начался жанр ВИА".

Сразу после знакового для "Песняров" конкурса в Москве в коллектив влился Леонид Борткевич, который до этого был участником ансамбля "Золотые яблоки". Под впечатлением от великолепного лирического тенора молодого вокалиста Владимир Мулявин за одну ночь написал прекрасную балладу "Александрына". Уже через несколько дней Леонид Борткевич исполнил эту песню в Колонном зале Дома Союзов в Москве на творческом вечере Петруся Бровки. Также в его исполнении слушатели запомнили и полюбили такие хиты, как "Алеся", "Березовый сок", "Беловежская пуща", "Вераніка", "Купалінка" и другие.

В 1971-м вышел первый виниловый диск-гигант "Песняров", в него вошли известные композиции коллектива "Ты мне вясною прыснілася", "Касіў Ясь канюшыну", "Ой, рана на Івана", "Александрына". В ансамбль пришел Анатолий Кашепаров, ставший впоследствии одним из самых ярких солистов "Песняров". Примерно в то же время начались первые зарубежные поездки ансамбля и победы на международной музыкальной арене. В 1971 году "Песняры" выступили на Международном фестивале песни в Сопоте (Польша), в 1973-м коллектив завоевал I премию на X Международном фестивале молодежи и студентов в Берлине, в этом же году ансамбль был удостоен аналогичной награды на фестивале песни "Золотой лев" в Лейпциге. Также в 1973-м продолжающий набирать популярность ансамбль победил на проходившем в Минске Всесоюзном конкурсе советской песни. В 1976 году с большим успехом прошли гастроли "Песняров" в США. Любопытен тот факт, что именно "Песняры" были первым в СССР вокально-инструментальным ансамблем, гастролировавшем в США. В этом же году ансамбль выступает на Международном фестивале MIDEM в Каннах, к участию в котором допускались только коллективы, выпустившие за год максимальное количество пластинок в своей стране. За годы активной гастрольной жизни "Песняры" успели побывать в Румынии, Венгрии, Финляндии, Бирме, Индии, на Кубе - коллектив объехал практически весь мир.

Для Владимира Мулявина была характерна склонность к театрализованной постановке своих произведений. В 1976 году "Песняры" представили оперу-притчу "Песня пра долю" по произведениям Я.Купалы. Получился настоящий песенный спектакль на фольклорной основе. В 1978 году концептуальная серия продолжается рок-оперой "Гусляр" по мотивам поэмы Я. Купалы "Курган". Музыку для нее написал Игорь Лученок, а Владимир Мулявин создал ее рок-обработку.

К 40-летию освобождения Беларуси в 1984 году была подготовлена программа "Через всю войну" на стихи поэтов-фронтовиков А.Твардовского, М.Кульчицкого, С.Гудзенко, Э.Огнецвет, Р.Бородулина. Над проектом работал участник войны поэт Валентин Тарас. Приглашение для участия в программе он получил после того, как Мулявин прочел его стихотворение "Возвращение, 1944". Из строк этого произведения родилось название программы: "Каждый вспоминал свою жену, верил в свою звезду, каждый пронес через всю войну два слова: люблю и жду". Эти слова заметил Владимир Георгиевич, и автор был удивлен такой чуткости его музыкального и поэтического слуха.

В 1980-е в ансамбле многое поменялось: в 1980 году, на пике популярности "Песняров", из коллектива ушел на учебу в ГИТИС Леонид Борткевич, его сменил Игорь Пеня. Следом группу покинули басист Леонид Тышко и второй вокалист Анатолий Кашепаров. К моменту распада СССР из классической шестерки в "Песнярах" оставались только Владимир Мулявин и Владислав Мисевич.

Осенью 1989-го в ансамбль пришел молодой композитор и пианист Олег Молчан. Вместе с новым участником "Песняры" готовились к юбилейным выступлениям. В феврале 1990 года в ГЦКЗ "Россия" прошел юбилейный концерт ансамбля, во втором отделении которого состоялась московская премьера рок-поэмы Олега Молчана "Слово Скорины".

В 1991 году в Нью-Йорке в зале библиотеки ООН прошла премьера программы "Вянок" к 100-летию со дня рождения М.Богдановича. Когда прозвучали песни "Ой, чаму я стаў паэтам", "Краю мой родны! Як выкляты богам…", "На чужыне", "Слуцкія ткачыхі", "Лявоніха", "Зорка Венера", сдержанные дипломаты не скрывали эмоций.

25-летие ансамбля было отмечено программой "Голос души" с Государственным камерным хором и ансамблем "Харошкі", представленной на Славянском базаре в Витебске в 1994 году. Одной из наиболее значимых композиций стала "Малітва" Олега Молчана на стихотворение Янки Купалы. Владимир Георгиевич исполнял ее в костюме, напоминающем кольчугу ратника, готового в любую минуту выступить на защиту рубежей родной белорусской земли. Именно этот сценический образ Владимира Мулявина навсегда запомнился многочисленным поклонникам "Песняров". В юбилейном концерте приняли участие А.Кашепаров, В.Яшкин, А.Пугачева и многие другие, кто хотел пожелать "Песнярам" долгих творческих лет жизни.

Владимир Мулявин всегда был свободен в творчестве, поэтому свобода для него - простое и естественное состояние, как сама жизнь. Это подтверждает программа "Вольность. Казацкая вольница", в которой он органично сыграл роль атамана, самого азартного и задиристого казака. Песни для программы писали Владимир Георгиевич, Олег Молчан и Олег Козлович. Авторы хотели показать казаков как объединяющее начало братских славянских народов. В апреле 1996 года в концертном зале "Россия" состоялась московская премьера программы "Вольность. Казацкая вольница", в Минске программу представили в мае того же года в Белгосфилармонии. Новые современные аранжировки хорошо принимались публикой, "Песняров" ждала новая волна успеха. В 2000 году проходят юбилейные концерты, посвященные 30-летию коллектива. В них принимают участие Анатолий Кашепаров и Леонид Борткевич.

"Песняры" долгое время оставались одной из самых популярных групп Советского Союза, а затем и постсоветского пространства. Все песни коллектива, рожденные в результате кропотливого и душевного труда музыкантов, представляли собой единый гармоничный спектакль. Когда начинался концерт, на сцену выходил Владимир Мулявин и дарил всем свою чистосердечную улыбку, глаза его выражали признание публике. В репертуаре коллектива было немало лирических песен на стихи белорусских классиков - Якуба Коласа, Максима Богдановича, Максима Танка, Петруся Бровки и других. Стержневым для Владимира Мулявина было творчество Янки Купалы. Помимо этого, "Песняры" исполняли песни на стихи таких известных поэтов, как Р.Бернс, В.Маяковский, Л.Дербенев.

Коллектив "Песняров" многократно становился обладателем всевозможных премий и званий. Они стали первыми обладателями "Золотого диска" СССР. В 1977 году ансамбль удостоен премии Ленинского комсомола - за концертные программы 1975-1976 годов, активную пропаганду патриотической песни среди молодежи. Музыканты классического состава "Песняров" - Александр Демешко (ударные), Леонид Тышко (бас-гитара), Анатолий Кашепаров (вокал), Леонид Борткевич (вокал) и Владислав Мисевич (духовые) - получили звания заслуженных артистов БССР в 1979 году. Руководитель коллектива Владимир Мулявин тогда же был удостоен звания народного артиста БССР, а в 1991-м стал народным артистом СССР. В 1989-м звания заслуженных артистов получили вокалисты Игорь Пеня и Валерий Дайнеко. В 2001 году на Аллее звезд в Москве состоялась закладка звезды Владимира Мулявина и ансамбля "Песняры".

Более тридцати лет бессменным художественным руководителем ансамбля "Песняры" был Владимир Мулявин. В мае 2002 года произошла страшная трагедия - Владимир Георгиевич попал в автомобильную аварию и получил сложнейшую травму позвоночника. 26 января 2003 года на 63-м году жизни его не стало. Похоронен музыкант в Минске на Восточном кладбище. Памятники легендарному артисту открыты на его родине в Екатеринбурге и в Минске. Также в Минске установлена мемориальная доска на доме по улице Беды, в котором жил Владимир Георгиевич, его именем назван бульвар, создан Национальный центр музыкального искусства имени В.Мулявина. Имя Владимира Мулявина и Белорусского государственного ансамбля "Песняры" увековечено в 2010 году в Витебске на аллее лауреатов специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию" (ныне - площадь лауреатов). В память о создателе "Песняров" в день его рождения, 12 января, в Белгосфилармонии ежегодно проходят концерты, в которых принимают участие ведущие мастера отечественной эстрады.

В 2003 году, после смерти Владимира Мулявина, состав ансамбля "Песняры" был полностью обновлен. В настоящее время существует несколько коллективов, которые исполняют произведения из репертуара легендарного ансамбля и название которых включает слово "Песняры". Официальным правопреемником легендарного ансамбля Владимира Мулявина считается Белорусский государственный ансамбль "Песняры", сейчас им руководит Роман Козырев. Нынешний коллектив легендарного ансамбля не отступает от традиций, заложенных Владимиром Мулявиным. По-прежнему их выступления отличает живое исполнение, многоголосие, высокое качество звука. От себя молодые музыканты вносят современное видение музыкальной культуры.

К 15-летию нынешнего состава ансамбля "Песняры" в мае этого года вышел новый альбом "Продолжение", большинство песен которого написаны артистами группы. "Дело Владимира Мулявина продолжается - отсюда и название диска", - рассказал художественный руководитель группы Роман Козырев.

В год 50-летия "Песняров" множество мероприятий посвящены этой знаковой дате. Один из основателей ансамбля заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич в апреле нынешнего года презентовал свою книгу "Песняры. Я роман с продолженьем пишу...". В ней воссозданы основные вехи из истории "Песняров". Представлены различные по своему характеру моменты из жизни ансамбля: история создания песен, бытовые моменты, знаменитые гастроли в Америку. При этом издание является не просто историей "Песняров", это срез того периода жизни: какие ценности были у людей, что для них было важным.

Юбилей ансамбля отпраздновали в этом году и на "Славянском базаре в Витебске" - в День Союзного государства в Летнем амфитеатре состоялся концерт, посвященный 50-летию ВИА. Всенародно любимые хиты "Песняров" исполнили не только солисты нынешнего состава группы, но и известные белорусские и российские артисты. При этом композиции, которые неразрывно связаны с вокалистами классического состава "Песняров", оставили за ними. Публика с восторгом ловила то самое звучание конца прошлого века: "Вологду" исполнил Анатолий Кашепаров, а "Березовый сок" - Леонид Борткевич.-0-