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17 октября 2019, 07:21

ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения архитектора Георгия Сысоева

Георгий Сысоев. Фото СТВ
Георгий Сысоев. Фото СТВ

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения заслуженного архитектора Беларуси Георгия Васильевича Сысоева. На его счету десятки спроектированных градостроительных ансамблей, общественных и жилых зданий, памятников и мемориальных комплексов, без которых невозможно представить современный Минск.

Георгий Сысоев родился 17 октября 1919 года в Вологде (Россия) в семье художника. В 1938 году с отличием закончил среднюю школу и поступил на архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института (ныне - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет).

Великая Отечественная война застала Георгия Сысоева на 3-м курсе института. Добровольцем он ушел на фронт в составе военно-строительного отряда. Знания, полученные в институте, он применял при строительстве оборонительных рубежей, командных и наблюдательных пунктов, занимался инженерным обеспечением наступающих войск на Западном, Центральном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. В мае и августе 1945 года восстанавливал взорванные немцами мосты через реку Одер.

В сентябре 1945 года после демобилизации Георгий Сысоев поступил на 3-й курс Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Занимался в мастерской профессора И.И.Фомина, в 1949 году защитил дипломный проект "Музей обороны города Ленинграда".

После окончания института молодой архитектор был направлен на работу в "Ленакадемпроект". Принимал участие в восстановлении интерьеров Александровского дворца в г.Пушкине и главного здания Пулковской обсерватории, проектировал Институт физики и математики Латвийской Академии наук, Горно-геологический институт и Институт физики металлов в Свердловске, некоторые сооружения для Института физиологии имени Павлова в Санкт-Петербурге.

В январе 1952 года Георгий Сысоев приехал в Минск на работу в "Белгоспроект". Сначала был главным архитектором проектов, затем назначен руководителем мастерской. В августе 1952 года начал строить свой первый объект в Беларуси - летний кинотеатр "Радуга" в парке Челюскинцев, за который был удостоен грамоты Союза архитекторов СССР на Всесоюзном смотре творческих работ молодых архитекторов. В 1953 году Георгий Сысоев возглавил авторский коллектив, занимавшийся проектированием 2-й очереди главного проспекта столицы - от площади имени Я.Коласа до выхода на Московское шоссе.

С 1952 по 1964 год Георгий Васильевич преподавал в Минском художественном училище и Белорусском театрально-художественном институте.

Одновременно с преподавательской работой Георгий Сысоев в соавторстве с другими архитекторами спроектировал и построил жилые дома с магазинами "Салон часов", "Синтетика", "Цветы" на проспекте Независимости, жилой дом с магазином "1000 мелочей" и вход в Ботанический сад на площади им. Калинина.

В начале 1960-х годов архитектор стал работать в "Минскпроекте". Вместе с С. Мусинским спроектировал здание горисполкома на площади Ленина (ныне пл. Независимости), новый корпус гостиницы "Минск", 8-этажный жилой дом с магазином "Эра" на площади Юбилейной, а в соавторстве с Д.Кудрявцевым и Э.Левиным - комплекс 11-этажных жилых домов с кафе "Планета" на бульваре Луначарского.

В январе 1966 года Георгий Васильевич возглавил архитектурное проектирование в институте "Белгипроторг". Он реконструировал ресторан фабрики-кухни "Папараць-кветка" и театральную часть Дома офицеров, а вместе с архитектором Е.Тюковым строил здание Минского облисполкома по ул.Чкалова.

В 1958 году Георгий Сысоев вместе со скульптором З.Азгуром участвовал в конкурсе на проект памятника "Борцам за Совесткую власть в г.Могилеве", за который получил 1-ю премию конкурса.

В марте 1956 года Совет Министров БССР принял решение о создании памятника героям Брестской крепости и объявил всесоюзный конкурс на его разработку. Конкурс проходил в несколько туров, в нем участвовали художники, скульпторы и архитекторы не только из Беларуси, но и России, Украины, Латвии и др. К числу лучших была отнесена работа "Бессмертие" творческого коллектива в составе архитекторов Г.Сысоева, Ю.Григорьева, В.Морокина, Е.Тюкова, скульптора А.Бембеля и художника И.Стасевича. Авторы не ограничились лишь установкой монумента, а выдвинули новую концепцию пространственной композиции с главными монументами и функциональным зонированием мемориального комплекса.

В 1966 году для проектирования и строительства мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" был создан творческий коллектив, который возглавил народный художник СССР А.Кибальников. Георгий Сысоев, назначенный главным архитектором проекта, долгое время занимался проектированием этого сложного объекта, создавал рабочие чертежи, касающиеся всех сооружений и благоустройства крепости. За участие в создании мемориала Георгию Васильевичу вручена Почетная грамота Верховного Совета БССР.

В 1971 году архитектор вернулся в "Минскпроект". Отдел перспективного проектирования во главе с Георгием Васильевичем искал пути создания новых градостроительных ансамблей. Наиболее ярким творческим достижением тех лет стало строительство комплекса крупнопанельных жилых домов при въезде в город со стороны Московского шоссе. Этот комплекс домов, фасады которых украшены мозаичными панно по эскизам художника А.Кищенко, стал визитной карточкой Минска тех лет. В 1978 году авторскому коллективу за создание проектов и их строительство была присуждена премия Совета Министров СССР.

Георгий Сысоев проектировал новые микрорайоны и здания индустриального домостроения. К примеру, разрабатывались проекты экспериментального жилого района по ул.Притыцкого и уникальный комплекс разноэтажных жилых домов с садами над 14-этажными корпусами. Кроме того, Георгий Васильевич вместе с сыном, архитектором Александром Сысоевым, участвовал в конкурсе проектов Дворца Республики на Октябрьской площади, а вместе с архитекторами Д.Кудрявцевым, А.Наумовым и скульптором Г.Муромцевым - в конкурсе на проект памятника "Всем борцам за Советскую власть" на этой же площади в 1988 году.

В 1990 годы Георгий Сысоев продолжал заниматься творческими поисками. В составе группы архитекторов он выполнил проект реконструкции 2-й клинической больницы, корректировал интерьеры здания бывшего обкома КПБ в Минске, в соавторстве со скульптором Г.Муромцевым для конкурса, организованного Министерством культуры, разработал проект памятника Симеону Полоцкому в Полоцке. Жюри отметило его как один из лучших.

В 1990-1994 годах Георгий Сысоев руководил персональной творческой мастерской при Белорусском союзе архитекторов.

Георгий Васильевич Сысоев умер 5 января 2010 года в Минске.

За творческую деятельность и значительный вклад в развитие белорусской архитектуры Георгий Васильевич Сысоев награжден орденами Трудового Красного Знамени, многочисленными медалями и почетными грамотами, за ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны - орденом Отечественной войны II степени.-0-

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