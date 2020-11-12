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Культура
12 ноября 2020, 07:00

ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Андрея Макаенка

Фото из архива писателя
Фото из архива писателя

12 ноября исполняется 100 лет со дня рождения народного писателя Беларуси талантливого драматурга Андрея Макаенка.

Среди отечественных драматургов, которые раскрыли социальное определение комедии, по праву можно назвать имя Андрея Егоровича Макаенка. Всю свою сознательную жизнь Макаенок самоотверженно любил театр, которому служил в полную силу своего яркого драматургического таланта. Его пьесы всегда вызывали повышенный интерес театральных коллективов и зрителей. Опираясь на богатство белорусского фольклора, писатель по-новаторски развивал традиции драматургии, правдиво и ярко отражал жизнь народа.

Родился Андрей Егорович Макаенок 12 ноября 1920 года в деревне Борхов Рогачевского района Гомельской области в крестьянской семье. Его отец был одним из первых в районе, кто стал заниматься организацией колхозов. Он был очень строгим и с малых лет приучал сына к труду. Андрей уже с раннего детства занимался выпасом свиней. Чтобы успевать учиться, он чередовал трудодни со своим братом Иваном и в школу приходил через день. Но, несмотря на это, будущий драматург учился хорошо.

Фото из архива
Фото из архива

Отец хоть и был строг с детьми, но старался поддерживать их увлечения. После окончания семилетки помог Андрею поступить в Рогачевский педтехникум. Но там он проучился всего несколько месяцев, после чего был вынужден вернуться домой: в Рогачеве ему попросту негде было жить, а денег у родителей не было.

Среднее образование Андрей Макаенок получил в Журавичской школе. После ее окончания поступил в военное училище. В 1939 году не прошел по конкурсу во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) и в том же году был мобилизован в ряды Красной армии. Служил на Кавказе, участвовал в Великой Отечественной войне. Получил тяжелое ранение, в результате которого ему угрожала ампутация обеих ног. Но счастливый случай помог спасти ему и ноги, и жизнь. Макаенок перенес несколько операций и по состоянию здоровья был демобилизован. В 1942-1943 годах преподавал военное дело в одной из сельских школ Грузии. В ступнях Макаенка до конца жизни оставалось 13 осколков от немецкой мины, которые не давали о себе забыть - ноги драматурга постоянно болели.

В конце 1943 года после освобождения Гомельской области вернулся в село Журавичи. Их дом уцелел, но отец писателя был расстрелян нацистами за связь с партизанами.

Андрей Макаенок преподавал в Журавичской средней школе. Вскоре образованного парня, бывшего политрука назначили секретарем Журавичского райкома комсомола. После учебы на курсах пропагандистов Макаенка направили в Гродно, где он стал вторым секретарем горкома ЛКСМБ. Был он и на партийной работе в Могилевском горкоме и Журавичском райкоме партии. Окончив в 1949 году Республиканскую партийную школу при ЦК КПБ, Макаенок начал работать заведующим отделом прозы журнала "Вожык". В 1966-1977 годах он был главным редактором журнала "Неман". По мнению писателя Георгия Попова, много лет проработавшего в редакции "Немана", именно во времена редакторства Андрея Макаенка журнал пережил время своего расцвета и пользовался большой популярностью у читателей.

Андрей Макаенок был всесторонне одаренным человеком: хорошо рисовал, занимался резьбой по дереву, владел талантом актера. Писать стихи и зарисовки будущий драматург начал еще в школьные годы. Активное литературное творчество Макаенка началось с военных дневников, разных зарисовок, психологических образов и этюдов, сцен и заметок, которые при жизни писателя не публиковались, а также с предназначенных для журнала "Вожык" юморесок и фельетонов. Впервые он выступил в печати в 1946 году с одноактной пьесой "Добра, калi добра канчаецца". Это произведение было отмечено дипломом и премией на республиканском конкурсе. К началу 1950-х годов Андрей Егорович написал еще несколько одноактных пьес, которые отличались художественной выразительностью, проблемностью и актуальностью: "Перед встречей", "Жизнь требует", "Криминальное дело", "Первый вопрос", а также многоактные пьесы "Враги", "Выигрыш" и другие.

В журнале "Вожык" особой популярностью пользовалась рубрика "Выбачайце, калі ласка", основателем и основным автором которой был Макаенок. Его публикации в "Вожыке" отличались бескомпромиссной остротой разоблачения разных проходимцев, мошенников и негодяев. Первой серьезной пробой Макаенка в драматургии стала пьеса "На рассвете", спектакль по которой был поставлен режиссером Константином Санниковым в 1952 году в Купаловском театре. В этом произведении говорилось о борьбе французских рабочих за свои права. И хотя спектакль пользовался успехом, драматург чувствовал, что должен обратиться к белорусской действительности, сельской жизни.

Именно это гражданское ощущение и помогло Андрею Макаенку совершить настоящий подвиг - написать острую, изобличительную сатирическую комедию "Выбачайце, калі ласка!". В юмористической форме Макаенок раскрыл все бюрократические и административные недостатки руководителей сельского хозяйства. Пьеса была популярна не только в Беларуси. Ее перепечатал московский журнал "Театр", она была поставлена в Москве на сцене театра Советской Армии. Очень высоко пьесу оценила "Литературная газета" - одно из самых авторитетных изданий о литературе в СССР. Комедия "Выбачайце, калі ласка!" была поставлена белорусскими театрами имени Янки Купалы в Минске и Якуба Коласа в Витебске, а также более чем 200 театрами за пределами Беларуси.

В новых сатирических комедиях "Каб людзі не журыліся" и "Лявоніха на арбіце" драматург продолжал раскрывать проблемы сельской действительности, вопросы колхозного строительства, показывать людей с обывательской психологией. Почти 10 лет Макаенок не предлагал театрам новых пьес, искал новые средства сценической выразительности. В результате напряженных поисков появились трагикомедии "Зацюканы апостал" и "Трыбунал". Первая отличалась большой философской насыщенностью, притчевой многозначительностью и обобщенностью персонажей. Создавалась трагикомедия на материале зарубежной действительности и трактовалась как пьеса о нравах буржуазного общества. Другому произведению автор дал двойное жанровое определение: трагикомедия и народный лубок. Оно необычно уже тем, что о героизме народа в годы Великой Отечественной войны драматург осмелился писать в комедийной пьесе, широко используя анекдотические ситуации, шаржированные сцены с явными приметами фарса, высмеиванием неудачливых вояк, дурных мужей, их жен, разных мошенников.

Спектакли Макаенка долгое время с успехом ставились на сценах союзных и зарубежных театров. А в 1974 году драматург за пьесы "Трыбунал" и "Таблетку пад язык" был отмечен Государственной премией Беларуси. В 1970-е годы появились сатирические комедии трагикомического плана "Кашмар" (сценическое название "Святая прастата"), сентиментальный фельетон "Верачка", трагикомедия "Дыхайце эканомна", в которой в полный голос звучит протест писателя против безумной гонки вооружений и угрозы термоядерной войны.

Фото из архива
Фото из архива

Отдельное место в творчестве Андрея Егоровича Макаенка занимает пьеса "Пагарэльцы". Эта трагикомедия, где поднимаются больные социально-моральные проблемы жизни, которые по сегодняшний день звучат актуально. Все пьесы драматурга отличаются оригинальностью формы и содержания. Над каждым произведением писатель работал долго, старательно осмысливая и анализируя увиденное. Правда жизни, народный колорит, меткость наблюдения, сочность языка - характерные черты творчества Макаенка.

Перу драматурга принадлежат переводы многих пьес: "Блокада" Всеволода Иванова, "Четвертый" Константина Симонова, "Добряки" Леонида Зорина и другие. По сценариям Макаенка сняты фильмы "Кондрат Крапива", "Рогатый бастион", "После ярмарки".

Андрей Макаенок - художник яркого, неповторимого таланта. Он творчески развил многие жанровые традиции белорусской драматургии, поднял уровень отечественной комедиографии до лучших мировых образцов. Из воспоминаний актеров Купаловского театра: "Ярким метеором ворвался в наш театр Андрей Макаенок. Это был человек-театр. Мы очень любили, когда он читал нам свои пьесы. Он не просто читал - он играл и проживал жизнь каждого из своих героев у нас на глазах. Проживал талантливо и заразительно. Андрей Егорович очень любил людей и бережно к ним относился. Каждая премьера его пьес была событием, праздником для всех нас".

Макаенок вслед за Кондратом Крапивой органично нес эстафету народности, продолжал традиции его сатирической драматургии. По свидетельству Ивана Шамякина, Андрей Макаенок первым вышел на сцену европейских стран. Он имел редкий дар создавать атмосферу творческого подъема для других писателей, не боясь говорить вслух то, о чем многие из коллег и думать опасались.

Драматургическое наследие Андрея Макаенка - золотой фонд белорусской литературы и театра. Он творчески развил многие жанровые традиции, поднял национальную комедию до уровня лучших образцов мировой комедиографии. Значительный вклад внес он также в развитие белорусской юмористической прозы и публицистики.

Фото из архива с премьеры спектакля "Затюканный апостол" по пьесе известного белорусского драматурга Андрея Макаенка
Фото из архива с премьеры спектакля "Затюканный апостол" по пьесе известного белорусского драматурга Андрея Макаенка

В 1966 году в составе делегации Беларуси Макаенок принимал участие в работе XX сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в 1971-1982 годах был депутатом Верховного Совета Беларуси.

За заслуги в развитии белорусской литературы Андрей Егорович награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и "Знак Почета".

Умер Андрей Егорович Макаенок в 1982 году. Совет Министров Беларуси в 1983 году принял постановление "Об увековечении памяти А.Е.Макаенка". Имя Андрея Макаенка было присвоено Гродненской центральной городской библиотеке и средней школе в Журавичах, в которой создан литературный музей. В Журавичах писателю установлен памятник. Его именем названы улицы в Гомеле и Минске. В 2000 году было принято постановление Совета Министров Беларуси "О присвоении имени Андрея Макаенка Журавичской сельской библиотеке Рогачевского района".-0-

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