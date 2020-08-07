ДОСЬЕ: К 110-летию народного артиста Беларуси Геннадия Цитовича

В этом году 110 лет исполняется со дня рождения народного артиста Беларуси и СССР, лауреата Государственной премии Беларуси Геннадия Цитовича. Его творческая деятельность является одной из самых ярких страниц фольклорно-музыкальной жизни нашей республики. С именем Цитовича связаны основные вехи становления белорусской музыкальной культуры.

Цитовича знали люди разных поколений. И называли его по разному: дядька Геннадий, "бацька" хора, Геннадий Иванович. Кто-то вспоминает колоритный говор Цитовича, кто-то - его беззлобные, но "приперченные" анекдоты, кто-то - комические ситуации, в которых не раз оказывался по-детски непосредственный и рассеянный, как многие гении, Геннадий Иванович.

Цитович известен как организатор и художественный руководитель Государственного академического народного хора (ныне Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича), фольклорист-исследователь, автор известных трудов по актуальным проблемам фольклористики, а также автор-составитель антологий и сборников собственных записей народных песен.

Родился Геннадий Иванович Цитович 7 августа 1910 года в деревне Новый Погост Миорского района Витебской области в семье сельских учителей. Домашним образованием занималась мама, благодаря ее стараниям в 1924 году Геннадий стал воспитанником сразу третьего класса Виленской православной духовной семинарии. В этом городе произошла и первая встреча двух будущих выдающихся музыкальных фольклористов Беларуси - Геннадия Цитовича и Григория Ширмы. Последний руководил хором Виленской белорусской гимназии, а Цитович в течение нескольких лет был неизменным участником коллектива. Геннадий и раньше знал и любил множество белорусских народных песен, а после знакомства с Ширмой, его лекциями о литературе и народной музыке, эта любовь стала более сильной, осознанной и целенаправленной.

Окончив Виленскую семинарию, Геннадий Цитович не стал продолжать занятия в духовной академии (перспектива стать священником не привлекала его) и, несмотря на многочисленные преграды и трудности, поступил на природоведческо-математический факультет Виленского университета. Однако интерес к музыке не угасал. Цитович участвовал в выступлениях организованного им вокального квартета, создал для него обработки народных песен. А еще через некоторое время стал руководителем университетского хора, коллектив которого принимал активное участие в концертах студенческого клуба. Позднее Геннадий Цитович окончил Виленскую консерваторию, и это окончательно определило судьбу будущего ученого - он стал фольклористом-музыковедом.

Записями белорусских народных песен юноша увлекался давно. Он объездил всю Западную Беларусь, побывал в самых глухих деревушках и на хуторах. Всегда по-дружески настроенный, веселый и остроумный, он был желанным гостем в любом доме, с ним охотно делились своим искусством мастера народного пения. Переходя из одной деревни в другую, он видел, как белорусский народ боролся с насильственным ополячиванием, стремился сохранить свои обычаи, язык, песни. С большой любовью, как самую заветную ценность, собирал и записывал Цитович революционные песни, созданные населением Западной Беларуси.

Свою первую фольклорную запись Геннадий Цитович сделал в 22-летнем возрасте во время учебы в Виленском университете. Это была весенняя песня "Ды што ў садзе лялеіцца", которую пела родная бабушка Геннадия.

Влюбленный в народное хоровое пение Геннадий Цитович консультировал многие любительские хоры, совмещая эту работу с деятельностью ответственного редактора музыкальных передач Барановичского областного радиокомитета. Как-то он услышал по радио выступление хора имени Пятницкого, с тех пор стал мечтать о создании белорусского народного хора. Редакторская командировка привела его в деревню Большое Подлесье. Там он прослушал небольшой местный хор, который пел в чисто народной манере. Геннадий Цитович понял, что перед ним - подлинный родник народного искусства и что именно здесь его ждет интересная творческая работа. С тех пор и началось тесное и постоянное сотрудничество с этим коллективом, который служил для него своеобразной лабораторией народного творчества. В 1940 году хор принял участие в областном смотре художественной самодеятельности и завоевал первое место. Высокий художественный уровень исполнения подтвердился и на республиканском смотре. Коллектив Подлесского хора участвовал также в Декаде белорусского искусства в Москве, где выступил с большим успехом.

Поездка в Москву принесла Геннадию Цитовичу уверенность в том, что он находится на правильном пути, занимается делом, которому не жаль посвятить всю жизнь. Но через год началась Великая Отечественная война, и лишь после ее окончания Цитович восстановил творческий облик коллектива, стал готовить новые концертные программы. В 1945 году коллектив участвовал в областном и республиканском смотрах художественной самодеятельности и завоевал право вновь демонстрировать свое творчество в Москве.

Известный советский композитор Мариан Коваль в газете "Советское искусство" от 7 сентября 1945 года писал о выступлении хора села Большое Подлесье: "Женщины запели лирическую песню "Ой рэчанька, рэчанька". Необыкновенной красоты песню они пели тихо, как бы боясь расплескать ее чудесную мелодию, пели с той артистичностью, которая волнует и вызывает слезы умиления. Талантливый руководитель хора Геннадий Цитович доказал, на какой художественный уровень можно поднять колхозный хор". А вот что писал в газете "Правда" от 8 сентября 1945 года знаменитый советский хормейстер Александр Свешников: "Особого внимания заслуживает хор белорусской народной песни села Большое Подлесье Барановичской области (руководитель Г.Цитович). Этот коллектив представляет собой настоящий перл народного искусства. Исполнительская техника хора очень высокая, у него - идеальная интонация, исключительно выразительная нюансировка".

Геннадий Цитович - не только признанный авторитет в области этнографии, он был также и неутомимым пропагандистом белорусской культуры. В 1952 году он стал художественным руководителем организованного им Государственного народного хора Беларуси. В разные годы из числа артистов хора Цитович создавал отдельные вокальные группы, исполнявшие народные песни. В их числе - женский вокальный квартет "Купалінка", который впоследствии стал самостоятельным коллективом.

Организация нового музыкального коллектива была связана с большими трудностями. Самобытность творческого облика белорусского народного хора требовала тщательного отбора исполнителей, а также кропотливой работы по формированию репертуара. Поскольку обработок национальных песен для белорусского народного хора было мало, Геннадий Цитович сам занялся аранжировками для своего коллектива. Так появились знаменитые "Рэчанька", "Ой, рана на Івана" и другие.

Под руководством Цитовича коллектив хора стал широко известным не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Были поездки в Польшу, Румынию, Венгрию, Финляндию и другие страны, и везде коллектив неизменно встречали бурными овациями. И сегодня на концертах Национального академического народного хора имени Цитовича всегда аншлаги. Этот коллектив - признанный лидер народного хорового искусства, настоящая творческая лаборатория, собиратель и хранитель национального музыкального искусства.

Хору уже почти 70 лет, на протяжении последних 45 им руководит народный артист Беларуси Михаил Дриневский. Геннадий Цитович выбрал его преемником сам. "Гэта было вельмі нялёгкай справай, бо калектыў стаў мне раднейшым за родных дачок. Але ж для кожнага бацькі надыходзіць момант, калі любімае дзіця трэба аддаваць замуж. Ну, а "зяця" для хору я сам і падрыхтаваў. Міхася Дрынеўскага лічу сваім вучнем", - так объяснял свой выбор Цитович.

С 1974 года Геннадий Цитович был сотрудником академического Института искусствоведения, этнографии и фольклора. В различных районах Беларуси записал около 3 тыс. народных мелодий, которые вошли в фундаментальное издание "Антология белорусской народной песни". За эту работу, а также за монографию "О белорусском песенном фольклоре" Геннадий Цитович был удостоен Государственной премии Беларуси. В научных трудах он исследовал музыкальное творчество славянских народов, белорусское народное многоголосие, народное исполнительство и стили современной народной песни.

Особенно ярко и полно раскрылся талант Геннадия Цитовича в интерпретации народных песен и произведений белорусских композиторов. Он автор нескольких сборников песен, многих обработок белорусских народных мелодий, которые вошли в репертуар профессиональных и любительских художественных коллективов. Сегодня такие песни, как "Рэчанька", "Жавороночки, прилетите", "Хацела ж мяне маці замуж аддаці", "Чаму ж мне ня пець?" и многие другие входят в репертуар Национального академического народного хора Беларуси.

Геннадий Цитович активно занимался культурно-просветительной, научно-исследовательской работой, принимал участие в пленумах и съездах Союза композиторов, международных симпозиумах и конференциях по фольклору, руководил семинарами самодеятельных композиторов, консультировал научные работы молодых музыковедов. Активно выступал в периодической печати, много работал на радио, телевидении: создал несколько циклов концертов-очерков под общим названием "Белорусская народная музыка".

Одним из интересных фактов из жизни Цитовича было присвоение ему почетного звания "Заслуженный колхозник" за многолетнюю и активную работу в колхозном производстве. Соответствующее постановление было единогласно принято 16 февраля 1980 года на общем собрании колхозников Подлесского колхоза имени Ленина. Геннадий Цитович первым среди белорусских музыкантов получил это звание и впоследствии очень гордился им.

Друзья и товарищи у Геннадия Ивановича были повсюду, но самым близким другом оставалась жена Ольга Матвеевна. Она разделила с ним первый успех, была рядом в годы оккупации (они вдвоем снабжали партизан медикаментами - жена заведовала аптекой, а Цитович считался аптекарским учеником). Она его вдохновляла, берегла и ждала из бесконечных экспедиций.

Умер Геннадий Цитович в 1986 году. Многогранная творческая деятельность выдающегося фольклориста-музыканта отмечена правительственными наградами - орденом Дружбы народов, тремя орденами Трудового Красного Знамени и многочисленными медалями.-0-

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