ДОСЬЕ: К 115-летию народного художника Беларуси Андрея Бембеля

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения народного художника Беларуси скульптора Андрея Бембеля.

Андрей Онуфриевич Бембель родился 30 октября 1905 года в Велиже Витебской губернии (ныне Смоленская область России). Его отец, Онуфрий Емельянович Бембель, служил в уездном казначействе бухгалтером. Мать, Стефанида Дмитриевна, занималась домашним хозяйством.

В Велиже Бембель получил начальное образование в мужской гимназии, где и обратили внимание на его рисунки. Большое значение для выбора жизненного пути Андрея Бембеля стала встреча с известным белорусским скульптором Михаилом Керзиным, который преподавал в Велижской художественной школе, а затем в Витебском художественном техникуме, где и учился будущий художник.

В 1931 году Андрей Бембель окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Там он учился у Роберта Баха, Василия Симонова, Матвея Манизера.

Андрей Бембель относится к числу редких художников, мастерство которых было оценено в самом начале творческого пути. Еще в студенческие годы он избрал один из самых сложных видов скульптуры - барельеф.

В 1931 году Андрей Бембель возвратился в Беларусь и на первых же выставках в Минске, в которых он принимал участие, продемонстрировал высокое профессиональное мастерство.

В 1932 году по проекту известного архитектора Иосифа Лангбарда в Минске началось строительство Дома правительства, который представлялся зодчему как грандиозный архитектурно-скульптурный комплекс с самыми разнообразными формами скульптуры и живописи. Во главе с Михаилом Керзиным многие художники участвовали в создании скульптурных портретов, которые были установлены на лестничных маршах. Андрей Бембель создал бюст Михаила Фрунзе и большой горельефный фриз для зала заседаний Дома правительства.

Среди известных работ скульптора горельефы в зрительном зале Дома офицеров в Минске. В те же годы были созданы и барельефы в зрительных залах театров оперы и балета Беларуси и Первого белорусского государственного (ныне Национальный академический театр имени Янки Купалы) в Минске. В этих произведениях Бембель проявил себя как зрелый мастер с яркой творческой индивидуальностью.

Успешно работал Андрей Бембель и в монументальной скульптуре. Еще в 1930-е годы он участвовал в конкурсе на создание для городов Беларуси памятников известных исторических деятелей. За серию скульптурных работ в 1938 году Бембелю было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Беларуси. Он принимал участие в оформлении центрального рельефа аванзала павильона Беларуси на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве в 1939 году.

С первых дней Великой Отечественной войны Бембель был в рядах действующей Красной Армии. В августе 1941 года его направили в краткосрочную Военную инженерную школу в Ростов-Ярославский. По окончании школы он был направлен преподавателем специальных курсов младших лейтенантов инженерных войск. Андрей Бембель был заместителем командира роты в 6-м отдельном инженерном полку. В 1943 году был отозван в Белорусский штаб партизанского движения в числе других известных художников для пропагандистской работы. Здесь он и создал свое первое и главное произведение военных лет - композиционный портрет Героя Советского Союза Николая Гастелло, один из лучших в портретной скульптуре. В эти годы он работал также над проектом памятника героям Сталинграда, создал барельеф "Белорусские партизаны", бюст белорусского партизанского командира Петра Калинина.

7 июля 1944 года вместе со штабом Андрей Онуфриевич вернулся в освобожденный Минск. Одной из первых значительных работ художника после демобилизации стал портрет Александра Матросова. Среди других его скульптурных работ - портреты Янки Купалы, Павла Молчанова, Александра Блока, Ивана Шамякина, Леонида Щемелева и другие. Большинство портретных работ скульптора хранятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь.

В 1952 году Андрей Бембель создал один из самых известных своих памятников - монументальную статую Дмитрия Менделеева для химического факультета Московского университета. В 1954 году создал бронзовый горельеф "9 мая 1945 года" для монумента Победы в Минске.

Сторонник монументального стиля в скульптуре, мастер более всего тяготел к созданию героико-романтических образов. Монументальные работы стали его главной темой в последние годы жизни.

С именем художника связано создание мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". За знаменитую работу "Курган Славы Советской Армии - освободительницы Беларуси" скульптору была присуждена Государственная премия Беларуси.

Андрей Бембель стал одним из организаторов и первых преподавателей Минского художественного училища и Белорусского театрально-художественного института (ныне Белорусская академия искусств), в котором он, будучи с 1962 года профессором, многие годы заведовал кафедрой скульптуры. Педагогический талант, методическое мастерство, широта эрудиции позволяли ему успешно формировать у молодых художников необходимые профессиональные качества, высокую гражданственность и активную жизненную позицию. Он дал путевку в жизнь нескольким поколениям белорусских скульпторов. Среди его учеников - известные деятели белорусского искусства Анатолий Аникейчик, Лев Гумилевский, Валентин Занкович, Иван Миско и другие.

Наряду с творческой и педагогической работой Андрей Онуфриевич Бембель вел активную общественную деятельность. Он избирался членом ЦК КПБ, был депутатом Верховного Совета, председателем правления Союза художников Беларуси.

В 1955 году Андрей Бембель получил звание народного художника БССР. Заслуги Бембеля в развитии изобразительного искусства отмечены орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", медалями и Почетными грамотами, серебряной медалью имени Митрофана Грекова.

Умер Андрей Онуфриевич в 1986 году, а в 1995 году в Минске в доме-мастерской художника был создан Музей современной белорусской скульптуры имени Бембеля. На доме, где жил художник, установлена мемориальная доска. В 2005 году Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ввело в почтовое обращение художественный конверт с оригинальной маркой "100 лет со дня рождения А.О.Бембеля".-0-