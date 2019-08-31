ДОСЬЕ: К 125-летию со дня рождения Александра Грубе

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения талантливого скульптора, народного художника Беларуси, одного из организаторов и председателя Всебелорусского объединения художников Александра Васильевича Грубе. Он относится к тому поколению скульпторов, с именами которых связано становление и развитие искусства Беларуси в XX веке.

Родился Александр Грубе 31 августа 1894 года в д. Григорьевка Белебеевского района Уфимской губернии (ныне Башкортостан, Россия) в семье агронома. Учился в Пензенской мужской гимназии. В 1914 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петроградского университета.

За участие в революционной стачке Александр Грубе был отчислен из университета и призван в царскую армию. В составе Сибирского полка принимал участие в военных действиях возле Барановичей. После демобилизации в 1918-м приехал в городок Краснополье (ныне районный центр Могилевской области). До 1922 года преподавал естествознание и рисование в местной школе, одновременно занимаясь творчеством: исполнил в глине портреты Н. Пирогова, К. Маркса и В. Ленина.

В 1920-е годы активно шла подготовка к проведению первой Всероссийской сельскохозяйственной и культурно-промышленной выставки, в которой Грубе принимал участие. Он отвез в Москву на биржу труда фотографии своих работ. Получив квалификацию скульптора IV рабочего разряда, был направлен комиссией в бригаду Ивана Шадра, делавшую для выставки композицию "Борьба с землей". Работа у знаменитого мастера стала для Александра Грубе настоящей школой профессионализма.

После возвращения в Краснополье он работал над проектами памятников А. Островскому и Я. Свердлову, создал в глине бюст В. Ленина, установленный в клубе им. К. Маркса в Минске.

В 1920-х годах Грубе приехал в Минск и в предвоенные годы стал одной из самых ярких фигур в белорусском искусстве. Он выступил инициатором создания Всебелорусского художественного объединения и стал его председателем. С 1925 года участвовал в художественных выставках, приобретя большую популярность и известность. В начале 1930-х годов он вошел в состав Революционной организации художников Беларуси.

В станковых и монументальных композициях мастер искал собственные авторские решения, использовал приемы стилизации, основанные на традициях белорусской народной деревянной скульптуры. Особенно ярко это проявилось в работах "Лирник" 1926 года и "Красноармеец" 1929 года. В них обобщенно трактованные формы передают значимость образов, создают впечатление эпичности.

Его следующие произведения - "Раб" и "Труд. Тачечник" - стали выделяться экспрессивностью формы и четкой динамикой. В своих работах Александр Грубе попытался отразить современные представления о решении пластического образа: монументальность, выразительность, типажность и обобщенность.

Скульптура "Труд. Тачечник" создавалась художником специально для третьей Всебелорусской художественной выставки, посвященной теме труда. Автор создал свою работу из цельного ствола дерева. Это своего рода обращение к традициям белорусской деревянной скульптуры, существовавшей с XII века и достигшей своего расцвета в XVIII веке. Через гипертрофированность рук, ног, одежды, деталей тачки автор максимально выразительно раскрывает тему: человек в попытке сдвинуть очень тяжелый предмет. На первый план выходит физическое усилие, напряжение всех мышц, внутренняя сила и мощь человека. Подобная трактовка была очень характерна для искусства 1920-х годов, когда образ становится символом.

Найденные мастером приемы получили дальнейшее развитие в работах 1930-1940-х годов, среди которых "Трактористка" и "Белорус-косец". Также в этот период скульптор создал барельеф "Ленин и Октябрь" для польского театра (в здании Красного костела), декоративные рельефы "Авиамоделист" и "Фанфаристка" для Дворца пионеров и школьников в Минске.

В довоенное время Александр Грубе выполнил ряд портретов, проявив способность к тонким и психологически образным характеристикам и умение пластическими средствами передать сходство с первообразом. Среди лучших портретных работ - "К. Калиновский" и "М. Богданович". По проектам скульптора были установлены памятники Ф.Дзержинскому в Дзержинске (в 1933 году) и В.Ленину в Борисове (в 1935 году).

В 1940 году Грубе принят в Союз художников БССР, с 1942 по 1944 год был его председателем.

В 1941 году Александр Грубе переезжает в Москву. Он организовывает выставки белорусских художников в Государственном историческом музее и Государственной Третьяковской галерее, принимает участие в подготовке Всесоюзной выставки живописи, графики, скульптуры и архитектуры "Великая Отечественная война", открывшейся в ноябре 1942 года. На ней экспонировались в том числе произведения белорусских художников, сражавшихся на фронтах, в партизанских отрядах, а также находившихся в эвакуации.

В Москве в 1942 году Грубе создал бюст Героя Советского Союза генерал-майора Л. Доватора, в котором подчеркнул лучшие, наиболее типичные черты советского военачальника. В 1944 году скульптор выполнил проект памятника "Жертва фашистских зверств".

В 1944 году Александр Грубе вместе с Заиром Азгуром и Витольдом Бялыницким-Бирулей стал первым народным художником Беларуси и был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

После войны Грубе работал в оргкомитете Союза художников СССР, в 1950-е годы возглавлял скульптурную секцию Московского союза художников, продолжая заниматься творческой деятельностью. Среди работ, созданных в послевоенное время, - портрет и проект памятника К. Заслонову, памятник-бюст В. Куйбышеву в г. Кокшетау, портрет Р. Зорге, скульптурные композиции на тему труда "Первая борозда", "На стройках коммунизма", "Сталевары", "Доменщики".

Творческую работу Александр Васильевич Грубе успешно совмещал с общественной деятельностью. Он входил в Комиссию по истории искусства Института белорусской культуры, являлся членом Всебелорусского общества библиофилов, занимался созданием книжных знаков. В Национальной библиотеке Беларуси и сегодня экслибрис художника можно увидеть на изданиях Института белорусской культуры.

Александр Васильевич Грубе умер 3 августа 1980 года в Москве.

Произведения выдающегося скульптора хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, Государственной Третьяковской галерее в Москве, Государственном музее городской скульптуры в Санкт-Петербурге, Днепропетровском художественном музее.

В Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства можно ознакомиться с творческими документами Александра Грубе: фотографиями скульптур (портреты, композиции), графикой, фотографиями, личными документами, орденами и медалями выдающегося советского скульптора.-0-