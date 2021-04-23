ДОСЬЕ: К 135-летию со дня рождения Змитрока Бядули

В этом году исполняется 135 лет со дня рождения белорусского поэта, прозаика, переводчика Змитрока Бядули.

Змитрок Бядуля (настоящие фамилия и имя Плавник Самуил Ефимович) родился 23 апреля 1886 года в деревне Посадец Логойского района Минской области в многодетной небогатой еврейской семье. Будущий писатель учился в учебных учреждениях еврейской общины.

С детства Змитрок очень любил читать книги. Еще мальчиком он начал писать стихотворения. Но решающую роль в его судьбе сыграло знакомство с газетой "Наша Ніва", где было опубликовано первое художественное произведение писателя - образок "Поют ночлежники".

В конце 1912 года Змитрок Бядуля переехал в Вильно, где работал в издательском товариществе, был секретарем газеты "Наша Ніва", редактором которой в то время был Янка Купала. Янка Купала и Змитрок Бядуля жили в тяжелых материальных условиях. На еду не хватало денег, временами на обед или ужин их приглашала к себе Тетка (поэтесса Алоиза Степановна Пашкевич. - Прим. БЕЛТА). На ее квартире происходили интересные литературные встречи, товарищеские вечера. Купала очень уважал Змитрока Бядулю за его талант и трудолюбие, но в то же время иногда упрекал за мягкость характера. Когда в 1920 году Купала сильно заболел, Змитрок Бядуля часто навещал его и помогал чем мог.

Змитрок любил приезжать домой погостить в мае, когда вся природа расцветала. Его приезд был большим праздником не только для семьи, но и для всей молодежи Посадца. Как только узнавали парни и девчата, что приехал Бядуля, они собирались в его родительском доме по вечерам. Змитрок рассказывал о Вильно и читал свои стихотворения и рассказы. Сестры пели, а отец играл на скрипке и все танцевали. Бядуля очень любил детей и временами выступал перед ними.

К ранней лирике Змитрока Бядули относится его первый сборник импрессионистических зарисовок "Образки". В нем проявляется мироощущение героя-романтика, осуждение социального неравенства, разлад героя с действительностью.

Настоящей классикой в истории белорусской литературы стали рассказы Змитрока Бядули "Пять ложек затирки", "Молодые дровосеки", "Летописцы", "На Рождество к сыну". В этих рассказах писатель рисует тяжелую, невыносимую, без всякой надежды на будущее жизнь.

В 1915 году Змитрок Бядуля возвратился в родной Посадец, а через некоторое время переехал в Минск, где участвовал в работе Минского отдела Белорусского общества помощи потерпевшим от войны. Жил на одной квартире с Максимом Богдановичем. Они оба очень любили родную Беларусь и не только мечтали о ее светлом будущем, но и боролись за него. Змитрок Бядуля работал в газете "Савецкая Беларусь", редактировал детский журнал "Зоркі" и краеведческий журнал "Наш край".

Одновременно Змитрок Бядуля продолжал литературную деятельность. Современным читателям малоизвестны его песни и патриотические стихотворения, включенные в 1922 году в сборник "Под родным небом", которые позднее не публиковались. Это публицистические, гражданские стихотворения - призывы, сонеты патриотического звучания.

В 1920-1930-е годы Змитрок Бядуля написал несколько поэм "Беларусь", "Дед", "В Ясных Крушнях", в которых противопоставлял тяжелую, беспросветную дореволюционную жизнь новому - светлому и счастливому. Писателя привлекало устное народное творчество, мифология, этнография, краеведение. Целиком на этнографическом и фольклорном материале создана поэма Змитрока Бядули "Ярило". На богатом фольклоре Полесья основано его произведение "Полесские басни". Вопросам этнографии и фольклора посвятил писатель и ряд статей, а в 1924 году издал отдельную книгу "Вера, панщина и воля в белорусских народных песнях и сказках".

Значительным явлением в белорусской литературе стала повесть Змитрока Бядули "Соловей", посвященная минувшему, диким временам крепостного права. Это интересное, содержательное, сказочное, приключенческое и романтическое произведение. По мотивам этой повести Михаилом Крошнером под руководством дирижера Ильи Гитгарца был поставлен балет "Соловей", премьера которого состоялась 11 мая 1939 года на сцене Минского театра оперы и балета. А еще в 1937 году на сцене Купаловского театра с исключительным успехом прошла премьера спектакля "Соловей", в котором принимали участие лучшие актеры театра.

Также издавались сборники рассказов Змитрока Бядули "Рассказы", "Делегатка", "Необычайные истории". Незавидная судьба выпала на долю социально-психологического романа "Язеп Крушинский". Тогдашняя критика упрекала автора на слабую идейность произведения, недостаточное отображение классовой борьбы и коллективизации. Впоследствии исследователи творчества Змитрока Бядули опровергли эти обвинения, но в то время писатель болезненно переживал нападки критиков.

Змитрок Бядуля внес большой вклад в развитие белорусского краеведения и разработку проблем взаимовлияния белорусской и еврейской культуры, одним из первых в белорусской литературе обратился к показу судьбы крестьянства в условиях больших социальных преобразований. Он активно выступал в поддержку идей белорусского возрождения. Змитрок Бядуля одним из первых в Беларуси в 1939 году был награжден за литературное творчество орденом Трудового Красного Знамени.

В конце 1930-х годов Змитрок Бядуля написал две автобиографические повести "Фронт приближается" и "В дремучих лесах". Последним его произведением стала повесть-сказка "Серебряная табакерка", написанная в 1940 году. Впервые она целиком была опубликована только в 1953 году. В основу сюжета повести легли позаимствованные из фольклорных записок Александра Сержпутовского мотивы народной сказки о том, как волынщик-полешук очаровал смерть. Но из народной сказки писатель сделал философско-поучительную притчу о борьбе добра и зла, жизни и смерти. Повесть-сказку "Серебряная табакерка" можно считать духовным завещанием писателя потомкам.

Произведения писателя переведены на многие языки. На слова поэта композиторы Владимир Оловников, Константин Галковский, Владимир Теравский, Григорий Пукст написали многочисленные песни.

В начале Великой Отечественной войны Змитрок Бядуля вынужден был покинуть Беларусь. Он скончался в эвакуации около Уральска 3 ноября 1941 года, где и был похоронен. Змитрока Бядулю хоронил витебский коласовский театр, который в то время был на гастролях в Уральске. 3 ноября 2020 года в Минске прошла торжественная церемония перезахоронения праха Змитрока Бядули. Прощание с классиком проходило в филиале музея истории белорусской литературы "Беларуская хатка". В этом доме он жил и работал с 1914 по 1918 год. Для перезахоронения останков писателя рассматривались три площадки, однако наиболее удачной стало Восточное кладбище Минска. Здесь захоронены многие выдающиеся литераторы, как, например, Владимир Короткевич, Василь Быков.

К 125-летию писателя в 2011 году белорусское почтовое ведомство выпустило марку с изображением Змитрока Бядули. Имя Змитрока Бядули присвоено школе на его родине - в деревне Посадец. Его именем названы улицы во многих городах Беларуси; на доме в Минске, где жил писатель, а также на здании Посадской школы и на пришкольной территории агрогородка Илья Вилейского района Минской области установлены мемориальные доски, посвященные Змитроку Бядуле.-0-