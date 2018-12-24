ДОСЬЕ: К 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича

В 2018 году исполняется 220 лет со дня рождения гениального поэта, классика мировой литературы Адама Мицкевича. Его произведения переведены более чем на 30 языков мира, и хоть писал Мицкевич на польском языке, его биография и творчество самым тесным образом связаны с белорусской землей. Память поэта увековечена в Польше и Беларуси, Литве, России, Украине, Германии, Турции, Франции, Италии и Грузии.

Родители Адама, Николай и Барбара Мицкевичи, происходили из обедневшей белорусской шляхты. Адам родился в Новогрудском повете (ныне Барановичский район) в деревне Заосье 24 декабря 1798 года. Он был вторым из пяти сыновей. Через два года после рождения мальчика семья перебралась в Новогрудок, но в Заосье продолжали возвращаться, чаще всего летом.

Первоначальное образование будущий поэт получил в новогрудской доминиканской школе. Учился Адам Мицкевич хорошо, интересовался разными предметами. Любил историю, математику, литературу. В свободное от учебы время излюбленным местом Мицкевича и его школьных товарищей была гора Миндовга. Мальчишки говорили о былых временах, славных делах предков, дрались на деревянных мечах, представляя себя средневековыми рыцарями.

В 1812 году умер отец поэта, Николай Мицкевич, что стало большим ударом для семьи. Адам Мицкевич понимал - ему необходимо получить достойное образование, что дало бы стабильную работу и доход. После окончания школы в сентябре 1815 года Адам Мицкевич поступил в Виленский университет. Вначале он изучал физику и математику, а затем перевелся на историко-филологический факультет. В университетской среде тех времен особенно сильны были патриотические настроения. Вместе с единомышленниками Адам Мицкевич создал тайное объединение патриотической молодежи - филоматов. Общество первоначально ставило культурно-просветительные цели, а позднее установило связь с будущими декабристами. В 1820 году Адам Мицкевич также вступил в ряды филаретов.

Памятник Адаму Мицкевичу в Новогрудке

Поэтический талант Адама Мицкевича проявился еще в школе, но периодом интенсивной литературной учебы стали 1817-1819 годы, связанные с началом его филоматской деятельности. Именно в ранних стихотворениях высказал поэт свои свободолюбивые взгляды и устремления друзей. Первое печатное произведение Адама Мицкевича "Городская зима" появилось в 1818 году.

В своем раннем поэтическом творчестве он придерживался канонов классицизма. Но под влиянием белорусского фольклора и основанных на нем баллад Яна Чечота Адам Мицкевич стал на путь романтизма, создал свои первые романтические баллады. Вместе с будущим поэтом и фольклористом Яном Чечотом не пропускал в окрестных деревнях народные празднества - свадьбы, крестины, запоминал народные песни, смотрел обряды и хорошо усвоил белорусское просторечье.

Во время летних каникул один из университетских друзей познакомил Адама со своей родственницей Марылей Верещакой, жившей в Тугановичах. Марыля оказалась необыкновенной девушкой: играла на фортепиано, любила петь, изучала французский язык и отлично знала западноевропейскую романтическую поэзию. Вспыхнула большая и чистая любовь, которая разбудила в Мицкевиче настоящего поэта. Свои самые нежные лирические стихи Адам Мицкевич посвятил Марыле.

Адам и Марыля часто гуляли по окрестностям и ходили на Свитязь. Во время таких прогулок местный рыбак рассказывал молодым людям интересные легенды о русалках, которые выходят из озера и заманивают своей красотой юношей. Тогда Мицкевич узнал и про город Свитязь, который однажды ушел под землю, а на его месте появилось озеро. Так появились баллады "Свитязь", "Свитезянка", которые вошли в первый том произведений поэта "Баллады и романсы".

Памятник Адаму Мицкевичу в Минске

Поездки к Марыле продолжались из года в год, однако родители Марыли считали, что Адам не пара их дочери. Поэтому Марылю выдали замуж за графа. С образом Марыли связана в творчестве Адама Мицкевича целая гамма чувств, она осталась для поэта музой на всю жизнь.

В 1819 году Мицкевич окончил университет и получил направление в Ковенскую гимназию. Он преподавал там латинский язык, но педагогическая деятельность не приносила удовольствия. Поэта тянуло к виленским друзьям. В это время появилась на свет его знаменитая "Ода к молодости", которую можно назвать манифестом свободолюбивой молодости.

Одновременно со стихами-манифестами Адам Мицкевич написал целый цикл романтических баллад, который в 1822 году вошел в первый том его произведений. Среди стихотворений цикла есть и такие всемирно известные, как "Люблю я!", "Романтичность", "Рыбка". Сюжеты этих стихов Мицкевичу во многом подсказали белорусские народные предания и песни, с которыми он познакомился еще в детстве.

В 1823 году Мицкевич переехал в Вильно. Здесь он создал свою знаменитую поэму "Гражина", в которой оживает история Беларуси и Литвы. В Вильно Адам Мицкевич начал многолетнюю работу над своим самым философским произведением - поэмой "Дзяды". После публикации первых частей "Дзядоў" варшавские критики, недовольные "белорусскостью" его работ, резко нападали на Мицкевича. Однако это не помешало появлению многочисленного числа поклонников Мицкевича у него на родине, в Беларуси, покоренных талантом поэта и силой его слова.

В это время власти вышли на след тайных обществ. Наиболее активных филоматов и филаретов отправили кого в ссылку, а кого домой под полицейский надзор. Для Мицкевича ссылка выглядела скорее почетной: Петербург, Одесса, Крым, Москва, снова Петербург. Посещения салона для избранных пианистки Марии Шимановской, встречи с братьями по духу - Пушкиным и Вяземским, Рылеевым и Бестужевым. Особенно тесная дружба связала Адама Мицкевича с Александром Пушкиным. Свидетельством дружбы двух славянских поэтов стали взаимные переводы их произведений. Пушкин адресовал Мицкевичу строки: "Он говорил о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся".

Памятный знак Адаму Мицкевичу в Доме-музее поэта в Новогрудке

Мицкевич оставался незыблемым литературным и нравственным авторитетом, находясь вдали от родины, в эмиграции. Его произведения привозили в Беларусь и распространяли нелегально. Они воспитывали патриотические чувства у преемников филоматов и филаретов, участников восстаний 1831 и 1863 годов, формировали художественные вкусы.

Жил Адам Мицкевич в Германии, Швейцарии, Италии. После безуспешной попытки присоединиться к участникам восстания 1831 года остановился на несколько месяцев в Дрездене. В 1832 году он поселился в Париже, здесь он работал в газете "Польский пилигрим", сотрудничал с деятелями польской и литовско-белорусской эмиграции, занимался политической публицистикой и написал одно из самых известных своих произведений - поэму "Пан Тадеуш", которая стала гимном родной земли, ее народа. Очень многие детали указывают на то, что действие поэмы происходит на Новогрудчине. Прототипом пана Тадеуша был сам поэт, его возлюбленной Зоси - Марыля Верещака. В письме другу Мицкевич признавался, что, работая над поэмой, душой вернулся на родину.

В 1834 году Адам Мицкевич женился на дочери известной польской пианистки и композитора Марии Шимановской - Целине. Жена родила Мицкевичу шесть детей: дочерей Марылю и Хелену, а также сыновей - Юзефа, Александра, Яна и Владислава. Сын Владислав стал исследователем жизни и творчества своего отца.

С рождением детей Мицкевич оказался в тяжелом финансовом положении, и, чтобы его улучшить, поэт начал преподавать латинскую литературу сперва в Лозаннской академии, а затем и в Париже. Его лекции приходили слушать Жорж Санд и Сен-Без. Но и здесь бунтарская сущность Мицкевича дает о себе знать: власти запрещают его лекции, так как он позволяет себе недальновидно хвалить Наполеона. Плюс ко всему Адам Мицкевич пытался издавать в Париже ежедневную политическую газету "Трибуна народов".

Весной 1855 года Мицкевич овдовел, и осенью того же года уехал в Константинополь, намереваясь организовать Новый польский легион. Но в том же году Адам Мицкевич умер, не дожив месяц до своего 58-летия. По одной из версий, поэт во время эпидемии заболел холерой. По другой (неподтвержденной) версии, Адама Мицкевича отравили. Поэт был похоронен на парижском кладбище Монморанси, а в 1890 году прах Мицкевича был перевезен из Парижа в Краков и помещен в саркофаг в Вавельском кафедральном соборе.

Своим поэта считают и белорусы, и поляки, и литовцы - народы, которые входили в состав Речи Посполитой. Адам Мицкевич еще при жизни приобрел мировую славу. Дома-музеи Мицкевича открыты в Вильнюсе и Стамбуле, где он жил, в гимназии в Каунасе, где он работал. Литературный музей имени Адама Мицкевича открыт в Варшаве, также есть "уголки Мицкевича" и при общественных организациях.

В Беларуси именем Адама Мицкевича во многих городах названы улицы. В Новогрудке открыт Дом-музей поэта, на городской Замковой горе в его честь насыпан мемориальный курган, а в деревне Заосье установлен обелиск и находится музей-усадьба.-0-