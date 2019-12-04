ДОСЬЕ: К 60-летию открытия Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа

Творчество народного поэта Беларуси Якуба Коласа - целая эпоха в истории белорусской литературы. Память о народном песняре и его наследие сегодня бережно хранит Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа.

Лукашенко поздравил коллектив музея Якуба Коласа с 60-летием со дня основания учреждения Глава государства отметил, что уникальные экспозиции залов, разнообразные проекты и программы музея привлекают посетителей, раскрывают перед ними многогранный образ знаменитого земляка.

Музей размещен в здании, где жил с семьей и работал народный поэт Беларуси Якуб Колас с конца 1944-го по день смерти 13 августа 1956 года. Двухэтажный дом и прилегающий к нему сад площадью 0,4 га расположены на территории Академии наук Беларуси.

Сразу же после освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков сын Коласа Данила нашел деревянный дом и поселился в нем с разрешения руководства Академии наук БССР. Сам Якуб Колас приехал в столицу впервые после освобождения 6 декабря 1944 года и некоторое время жил в этом доме. Бывал и позже наездами, а окончательно переехал из Москвы в мае 1945 года, после смерти жены Марии Дмитриевны.

Летом 1946 года дом писателя посетил первый секретарь ЦК КПБ и председатель Совета Министров БССР Пантелеймон Пономаренко. Он был искренне удивлен более чем скромным бытом семьи писателя и, посчитав дом неуютным и непригодным для жилья и работы народного поэта, предложил построить Коласу более просторный дом. Однако Якуб Колас отказался от предложения: около двух миллионов жителей республики жили тогда в землянках, и народный поэт считал невозможным для себя в такое время жить в роскоши.

Вместо возведения нового здания семья решила обойтись частичной реконструкцией старого. В 1947 году была сделана двухэтажная кирпичная пристройка, в которой Якуб Колас с двумя сыновьями и невесткой жил в течение пяти лет. Летом 1952 года, к 70-летнему юбилею поэта, по проекту Георгия Заборского был построен большой просторный дом на фундаменте старого.

После смерти писателя было принято постановление ЦК КПБ и Совета Министров БССР об увековечении памяти Якуба Коласа, одним из пунктов которого значилось создание музея. 4 декабря 1959 года музей, расположенный в доме писателя, открыл свои двери для первых посетителей.

Первым собирателем реликвий музея стал сын Якуба Коласа, заслуженный деятель культуры Беларуси Данила Константинович Мицкевич. Он был и первым директором музея, возглавлявшим его на протяжении 20 лет.

Основной фонд музея насчитывает свыше 31 тыс. единиц. Это личные вещи поэта и его семьи, книги, рукописи, документы, художественные работы, которые увековечивают образ народного поэта и героев его произведений. В музее также имеются и неоригинальные, дублетные материалы (репродукции, копии, муляжи), из них создан научно-вспомогательный фонд численностью свыше 4 тыс. единиц.

Личный архив писателя представлен более чем 7 тыс. единиц материалов в период с 1941 по 1956 год. Это тексты и стенограммы выступлений, докладов писателя, письма к родным и знакомым, к белорусским и русским писателям - П.Бровке, П.Глебке, М.Лынькову, К.Крапиве, М.Лужанину, Е.Мозолькову, С.Городецкому. Сюда также входят документы, переданные в музей родными Якуба Коласа, - рукописи и машинописи различных произведений, письма, телеграммы Коласу от разных людей, пригласительные билеты, вырезки из газет и журналов, собранные им для работы.

Музей хранит более 2,5 тыс. рукописей. Среди самых интересных и ценных - цикл дореволюционных стихов Коласа, его беллетристика, фольклорные тетради с записями сказок, легенд, преданий, народных песен, которые поэт сделал в период учебы в Несвижской учительской семинарии и в годы работы учителем на Полесье в 1899-1904 годах.

Среди кинофотодокументов можно увидеть фотографии Якуба Коласа, его родных и друзей, мест, связанных с жизнью и творчеством, снимки с мероприятий по увековечиванию памяти поэта. Сохраняются также записи голоса Коласа во время торжественных выступлений в 1952-1956 годах и документальные фильмы о его жизни. Среди наиболее ранних экспонатов - фото Якуба Коласа 1901 года во время учебы в Несвижской учительской семинарии, оригинальные фотографии поэта 1920-1930 годов с дарственными надписями А.Сенкевичу, М.Громыко, М.Горецкому, П.Меделке, С.Городецкому, фотография Якуба Коласа среди членов Инбелкульта и ряд других.

Большую часть фонда "Изобразительное искусство" составляют портреты народного песняра и его родных, изображения мест, связанных с поэтом, а также иллюстрации Г.Поплавского, А.Лапицкой, Е.Лось, В.Савича к произведениям писателя.

Среди наиболее ценных экспонатов книжного фонда - первые и почти все прижизненные издания произведений Якуба Коласа на белорусском и русском языках, а также единственное сохранившееся из всего тиража 4-е издание поэмы "Новая зямля" 1941 года. В музее можно увидеть газеты "Наша ніва", "Наша доля" 1906, 1908, 1913 годов; издания военных лет, журналы 1920-1940-х годов "Вольны сцяг", "Маладая Беларусь", "Маладняк", "Полымя", "Саха", "Крывіч", "Калоссе", "Славяне". Бережно хранятся издания Инбелкульта и АН БССР 1920-х годов, книги Е.Карского, П.Расторгуева, П.Шейна, В.Ластовского, Я.Лесика, Б.Тарашкевича, М.Горецкого, И.Замотина, А.Луцкевича, Я.Станкевича и др.

Помимо этого в литературно-мемориальном музее собраны письма, книги, документы о людях, знавших Якуба Коласа непосредственно. Это участники нелегального учительского съезда 1906 года, тюремного заключения 1908-1911 годов, курского периода 1918-1921 годов, работы в Инбелкульте и АН БССР. Отдельной коллекцией представлены награды Якуба Коласа - ордена, медали, значки.

Музейная экспозиция состоит из документальной (1-й этаж дома) и мемориальной (2-й этаж) частей. Связующим звеном между ними стала лестница дома, вдоль которой размещен ряд фотографий известных белорусских и зарубежных деятелей науки, культуры, литературы, политики, гостивших в свое время в доме Коласа.

В мемориальной части воссоздан прижизненный интерьер дома середины 1950-х годов. Это большая гостиная, где собирались гости и родственники, столовая с мебелью из красного дерева и образцами обеденных сервизов, рабочий кабинет раннего периода с письменным столом и редкими книгами XIX века. Особый интерес у посетителей неизменно вызывает личный кабинет писателя, где на рабочем столе среди прочего лежит недописанное письмо Якуба Коласа - над ним оборвалась его жизнь. Часы запечатлели время, когда остановилось сердце, - 13.20. Тут же находится и календарь 1956 года, открытый на дате последнего прожитого дня - 13 августа. Здесь и уникальный письменный прибор, сделанный по заказу коллег-писателей в Ленинграде в 1947 году: чернильницы и подставка для карандашей в виде дубовых пенечков - как память о самом любимом дереве Якуба Коласа.

Частью общей экспозиции является усадебный ландшафт, где сохранились деревья, посаженные песняром.

На малой родине Якуба Коласа в Столбцовском районе Минской области работает филиал музея "Николаевщина", объединяющий мемориальные усадьбы Акинчицы, Ласток, Альбуть и Смольня.

Мемориальная усадьба Акинчицы - первое место службы Михаила Мицкевича, отца поэта, который здесь жил с семьей в 1881-1883 годах. На территории восстановленной усадьбы находится дом с аналогами вещей, которыми пользовалась семья Мицкевичей, а также предметы крестьянского быта конца XIX века.

В усадьбе Ласток прошли ранние детские годы Якуба Коласа (1885-1890). Дом и гумно, построенные в 1885 году, сохранились в первоначальном виде с небольшими реставрационными изменениями. Ласток описан поэтом в автобиографии, воспоминаниях, стихотворном рассказе "Груши-сапежанки". В 1997 году открыты две комнаты экспозиции по мотивам поэмы "Сымон-музыкант", где представлены копии рукописей поэмы, ее издания разных лет, письма, документы, фотоснимки, изделия народных мастеров Столбцовщины, произведения белорусских художников.

Усадьба Альбуть - бывший дом лесника, где в 1890-1904 годах жила семья Мицкевичей. Здесь прошли детские и юношеские годы Я.Коласа, отсюда он ходил в народное училище в д.Николаевщина, здесь написал свое первое стихотворение. Альбуцкая усадьба в поэме "Новая зямля" описана как Поречье. Усадьба восстановлена со всеми постройками. В 1990 году создана литературно-мемориальная экспозиция по мотивам поэмы "Новая зямля", где можно познакомиться с фотоснимками прототипов героев поэмы, рукописями, изданиями поэмы разных лет, предметами быта крестьян XIX-XX веков.

Смольня - бывшая усадьба Мицкевичей, родных Якуба Коласа, живших здесь с 1910 года. Сюда поэт неоднократно приезжал, здесь продолжал работу над поэмами "Новая зямля" и "Сымон-музыка". На территории усадьбы, описанной в трилогии "На ростанях", по воспоминаниям родных Коласа восстановлены дом и его интерьер, хлев, гумно, хозяйственные постройки под соломенными крышами, колодец "с журавлем", сохранились липы, посаженные Коласом в 1911 году. В экспозиции представлены предметы быта семьи Мицкевичей, фотоснимки, материалы о встрече в 1912 году Коласа с Купалой, архивные документы, автобиографические материалы, автографы произведений Коласа, его личные вещи, мебель послевоенного времени.

Литературно-мемориальный музей Якуба Коласа активно популяризирует знания о вкладе писателя в развитие Беларуси как страны и белорусского народа как самобытной нации. Статус единственного мемориального музея-усадьбы в Минске определяет его уникальность среди прочих литературных музеев столицы.-0-