ДОСЬЕ: К 75-летию открытия Белорусского государственного музея истории ВОВ

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 75 лет назад открыл свои двери для посетителей.

В 1942 году по решению Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси была создана республиканская комиссия по сбору документов и материалов Великой Отечественной войны. В партизанские бригады направлялись радиограммы с распоряжениями собирать и сохранять материалы. Почти полгода благодаря разрыву линии фронта вблизи Витебска - "Витебским воротам" - ценные предметы, доказательства злодеяний врага, передавались в Москву.

В ноябре 1942-го жители военной Москвы стали свидетелями впечатляющей экспозиции под названием "Белоруссия живет, Белоруссия борется, Белоруссия была и будет советской". Выставка открылась в Государственном историческом музее на Красной площади и работала до августа 1944 года, пока не переехала в освобожденный Минск. На ней было представлено свыше 300 экспонатов: документы, фотографии, художественные произведения, вещевые предметы.

30 сентября 1943 года ЦК КП(б)Б постановил создать музей по истории борьбы белорусского народа с немецко-фашистскими оккупантами и временно разместить его в здании Государственного исторического музея Москвы на базе выставки "Белоруссия живет…".

Торжественное открытие музея в Минске состоялось 22 октября 1944 года в одном из уцелевших в годы войны зданий - Доме Профсоюзов на площади Свободы. Посетителям были представлены оружие, знамена, рукописные журналы, парашюты, кавалерийские седла, лыжи, красноармейские книжки, военные билеты, письма, в том числе немецкие, военная техническая литература, личные опознавательные знаки и др. Также экспонировались автоматы, пулеметы, минометы, ножницы для резки проволоки, лопаты иностранного производства, полученные от Главного управления трофейного вооружения Красной Армии. Поскольку на территории Советского Союза музей подобного профиля был создан первым, многие советские военные фотокорреспонденты в 1944-1945 годах передавали ему свои уникальные фотографии.

В 1966 году музей переместился в здание по проспекту Ленина, 25а (ныне проспект Независимости). В 1977-м рядом с музеем начала работу уникальная экспозиция военной техники и вооружения под открытым небом. Здание просуществовало 48 лет - с 1966 по 2014 год. Со временем оно перестало соответствовать возросшим потребностям и требованиям нового поколения посетителей, поэтому было принято решение о строительстве нового здания музея.

В музее

По инициативе Президента Республики Беларусь в апреле 2010 года началось возведение нового здания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны на проспекте Победителей. Глава государства заложил капсулу с посланием потомкам в гранитный элемент, который ныне хранится в музее в качестве экспоната.

Торжественная церемония открытия прошла 2 июля 2014 года, а уже на следующий день музей распахнул двери для посетителей. К слову, за первый день работы новое здание музея посетили 4,5 тыс. человек.

Музей истории Великой Отечественной войны располагается полукольцом на возвышенности у обелиска "Минск - город-герой", вместе с которым формирует площадь Героев. В образном и объемно-планировочном отношении здание состоит из четырех блоков, символизирующих четыре года войны. Блоки объединяет экспозиционная галерея "Дорога войны". Главенствующая роль отводится центральному фасаду здания, решенному в виде символического салюта Победы 9 мая 1945 года, в лучах которого - десять знаковых событий времен войны, начиная от обороны Брестской крепости и заканчивая водружением знамени Победы над Рейхстагом. Этот сложный собирательный образ вобрал в себя торжество Победы, мощь и энергию освободительного движения. Одновременно лучи прожекторов символизируют и лучи славы.

В новом здании на площади свыше 3 тыс. кв.м находятся 10 выставочных залов, выстроенных согласно хронологии событий (от довоенных дней и военных действий до восстановления всей страны). В них демонстрируется более 8 тыс. музейных предметов и научно-вспомогательных материалов, рассказывающих о мире накануне ВОВ, военных годах и послевоенном времени. Акцент сделан на историю Беларуси в военные годы, роль белорусского народа, внесшего свой неоценимый вклад в дело Победы как на своей земле, так и далеко за ее пределами.

В экспозиции реализованы некоторые нововведения. Создан современный визуальный экспозиционный контент с использованием реконструкций исторических событий ("Переправа на плоту артиллерийского расчета через реку Днепр", "Танковый таран", "Воздушный бой") и современных мультимедийных технологий. Открылись новые залы - "Беларусь после освобождения. Память о войне и "Наследники Победы", где представлены материалы о силовых структурах Республики Беларусь. Кроме того, в режиме 3D представлен так называемый туманный экран в зале, демонстрирующий оккупационный режим на территории нашей страны. В экспозиционных залах предусмотрено использование QR-кода для работы одной из подсистем аудиогидов, а также предоставления посетителям дополнительной информации об экспонатах.

В мемориальном зале "Победа" увековечены имена белорусов и уроженцев Беларуси - Героев Советского Союза, а также жителей СССР, получивших это звание за героизм, проявленный на белорусской земле.

Одни из самых ценных реликвий в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны - пушка 45-ка и автомобиль ГАЗ-АА. Так, пушка 45-ка, которая была задействована в военных баталиях с фашистами, участвовала в параде партизан в Минске 17 июля 1944 года. Затем партизаны отряда имени газеты "Правда" передали ее музею. Пушка находится в одном из новых и самом большом по площади (свыше 1 тыс. кв.м) зале "Дорога войны".

На автомобиле ГАЗ-АА, или "полуторке", как называли его в народе, уроженец деревни Беляны Витебской области Павел Яковлевич Михайлов воевал под Москвой, по льду Ладожского озера перевозил детей из Ленинграда, воевал в Берлине. Павел Яковлевич был дважды ранен. В мирное время он работал на этой машине до ухода на пенсию.

В музее

Сегодня фонды музея, состоящие из 30 коллекций, насчитывают свыше 154 тыс. единиц хранения. Это фотографии, документы, письма, личные вещи фронтовиков, партизан, подпольщиков и т.д. Особую значимость представляют коллекции рукописных партизанских журналов и самодельного партизанского оружия. Журналы являются своеобразной энциклопедией жизни партизан Беларуси, а каждый предмет из коллекции самодельного оружия изготовлен руками талантливых партизанских мастеров-оружейников.

В 2018 году Белорусское телеграфное агентство и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны начали совместный проект "Партизанская летопись", посвященный 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Проект на шести языках рассказывает о борьбе и жизни белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны. Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, имеющих статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Сегодня эти рукописи зачастую являются единственными документальными источниками, рассказывающими о событиях военного времени. Еженедельно публиковались оцифрованные версии этих хроник, каждая из которых показывала разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывала мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага. Всего создано более 40 страниц "Партизанской летописи", публиковавшихся до 3 июля 2019 года.

Сегодня Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны по праву считается национальным достоянием страны. Он хранит память о невосполнимых утратах и неимоверных трудностях, которые вынес на своих плечах белорусский народ в годы войны.-0-