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21 июня 2020, 09:41

ДОСЬЕ: К 85-летию со дня рождения Нинели Богуславской

Нинель Богуславская. Фото из архива
Нинель Богуславская. Фото из архива

В этом году исполняется 85 лет со дня рождения заслуженной артистки Беларуси эстрадной певицы Нинели Богуславской.

Родилась Нинель Захаровна 21 июня 1935 года в украинском городе Кривой Рог. В первый день войны шестилетняя Нелли потерялась и нашла родных только в 1943 году.

Певицей Богуславская стала почти случайно. На текстильной фабрике, где она работала, был объявлен смотр самодеятельности. Нелли представила свой вокальный номер, после чего жюри пришло к единому решению: отправлять девушку учиться вокалу. В 1958 году она окончила музыкальное училище в Душанбе по классу вокала. Будущая певица училась академическому пению, но выступать в итоге стала на эстраде. После окончания училища работала солисткой в Рязани, Днепропетровске, Чернигове. С 1962 года - солистка Белорусской государственной филармонии (до 1987 года).

В 1966 году она победила в престижном Всесоюзном конкурсе советской песни в Москве. С этого времени начали выходить пластинки Богуславской с песнями Исаака Дунаевского, Евгения Глебова, Оскара Фельцмана, Давида Тухманова, Владимира Шаинского, Игоря Лученка и других известных композиторов.

В 1967 году был образован ансамбль "Орбита-67", солисткой которого стала Нинель Богуславская. Художественным руководителем коллектива стал Измаил Капланов - в прошлом аккордеонист, увлекшийся электроинструментами. В этом ансамбле выступали также Владимир Мулявин и Владислав Мисевич.

Капланов и Богуславская образовали не только творческий союз, но и семейный. Около 50 лет бились в такт сердца этого дуэта - талантливой исполнительницы и известного композитора. Их судьбы проходили по искалеченным войной тропам, по странам близким и чужим, на пути встречались сложные перекрестки. "Долгожители сцены, сохранившие молодость души" - так отзывались об их дуэте многочисленные поклонники.

Когда их имена объявляли ведущие концертов, зал непременно взрывался аплодисментами. Нинель Захаровна говорила в одном из интервью: "Когда люди вместе с нами поют припевы песен, я шучу: "Это - наш основной гонорар". Дуэт много гастролировал по стране с аншлагами. Однажды артистам удалось невероятное: за два месяца они дали 123 концерта на Дальнем Востоке. Вряд ли найдется много музыкантов, которые повторили или превзошли этот рекорд.

Богуславская и Капланов неоднократно выступали за рубежом, участвовали в культурной программе в Канаде на "Экспо-67". Среди лучших интерпретаций: песни "Белая Русь" Юрия Семеняко, "Наследие" Игоря Лученка, "История одной любви" Леонида Захлевного, "Ой, цветет калина" Исаака Дунаевского, "Летний снег" Давида Тухманова, "Пожалуйста, будьте рядом" Измаила Капланова. Композитор сочинил не одну сотню песен, а Нелли Богуславская исполнила не меньше.

Знаменитому дуэту пришлось сделать большой перерыв в творческой деятельности - с 1986 по 1995 год. В этот период, как признавались сами артисты, их семью преследовали болезни. Но даже за столь солидный срок публика не забыла любимых музыкантов, и после возобновления концертной деятельности дуэт Богуславская-Капланов вновь собирал полные залы.

Измаил Капланов тепло отзывался о своей супруге: "Моя жена очень честный и порядочный, любящий людей человек. Если бы она могла обнять весь мир, она его обняла бы. Невозможно прожить без каких-то трений, иначе это просто не жизнь. Мы очень привязаны друг к другу, всегда готовы подставить плечо. К сожалению, оба не очень здоровы. Но именно в период болезней, других жизненных трудностей и познается истинное отношение к человеку".

Измаила Львовича не стало в 2011 году. Трагедия произошла после концерта в Дзержинске - Капланов ушел из жизни практически прямо на сцене, как настоящий артист. До золотой свадьбы он не дожил всего пару месяцев. С тех пор Нинель Богуславская прекратила выступать. "Сейчас у меня такое ощущение, что мой голос он унес с собой, будто и не пела никогда. Не поется. Хотя, думаю, он хотел бы, чтобы я вышла на сцену еще раз..." - говорила в одном из интервью вдова композитора.

В январе 2018 года после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончалась и Нинель Захаровна, она похоронена на Восточном кладбище в Минске рядом с супругом.-0-

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