ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 15 сентября 2019
Минск Облачно с прояснениями +14°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:32 В Армении на туристов напал медведь, один человек погиб В мире
10:10 Сквер в память о погибших открыли на месте ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове В мире
09:33 В Лепельском районе легковушка насмерть сбила пешехода Происшествия
09:18 ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский полумарафон стартовал в белорусской столице (ОБНОВЛЯЕТСЯ) Регионы
09:16 ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения народного художника Беларуси Арлена Кашкуревича Культура
01:07 Муж и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали в клинику В мире
00:39 Число жертв страшной аварии в Ярославской области возросло до восьми В мире
00:29 Новое правительство Италии пустило на берег мигрантов В мире
14.09.19
14.09.19 23:39 Трехмерный биопринтер тестируют в Национальной академии наук Общество
14.09.19 23:20 Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии В мире
14.09.19 22:46 БГК имени Мешкова проиграл "Порту" в Лиге чемпионов Спорт
14.09.19 22:35 Брестское "Динамо" разгромило "Минск", БАТЭ одолел "Городею" в чемпионате Беларуси по футболу Спорт
14.09.19 22:30 Абсолютным чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту стала сборная России В мире
14.09.19 21:34 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 11-й раз выиграли Кубок Беларуси Спорт
14.09.19 21:16 Два человека погибли в аварии с автобусом в Канаде В мире
14.09.19 20:30 Гандболистки "Гомеля" вышли во 2-й раунд квалификации Кубка ЕГФ Спорт
14.09.19 20:04 Неизвестная болезнь оказалась смертельной для жительницы Танзании В мире
14.09.19 19:37 В Сиэтле произошла стрельба - один человек погиб, три пострадали В мире
14.09.19 19:05 Умер известный рок-певец Эдди Мани В мире
14.09.19 18:27 Количество пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 28 В мире
14.09.19 17:50 Дорогу к знаниям проложили для воспитанников Радошковичской школы-интерната ДПС "Стрела" и Нацбиблиотека Регионы
14.09.19 17:38 Белорусские дзюдоисты остались без наград в индивидуальных соревнованиях на юниорском ЧЕ в Финляндии Спорт
14.09.19 17:34 В Гомеле появился первый пешеходный переход в технике 3D Регионы
14.09.19 17:32 Более половины машин скорой и медпомощи столицы моложе пяти лет - "Минсксанавтотранс" Регионы
14.09.19 17:22 Автомобиль несколько раз перевернулся во время ДТП в Бресте Происшествия
14.09.19 17:21 В Минске очевидцы спасли упавшего на рельсы на станции метро "Октябрьская" мужчину Происшествия
14.09.19 17:15 Белорусские теннисисты победили португальцев в матче Кубка Дэвиса Спорт
14.09.19 16:54 Белорусский боксер Евгений Долголевец выбыл из медальной гонки ЧМ в Екатеринбурге Спорт
14.09.19 16:51 Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена В мире
14.09.19 16:40 В Минске прошла встреча с российской писательницей Екатериной Вильмонт Культура
Все новости
Все новости
Культура
15 сентября 2019, 09:16

ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения народного художника Беларуси Арлена Кашкуревича

Арлен Кашкуревич. Фото из архива
Арлен Кашкуревич. Фото из архива

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения советского и белорусского художника-графика, народного художника Беларуси, лауреата Государственной премии Беларуси Арлена Кашкуревича.

Арлен Михайлович Кашкуревич родился 15 сентября 1929 года в Минске в семье служащего. Детство будущего художника оборвала Великая Отечественная война. В тяжелые военные годы Арлен вместе с родителями был эвакуирован в Саратов. Сразу же после освобождения Беларуси Кашкуревич вернулся в родной Минск. Город лежал в руинах, и только несколько полуразрушенных зданий напоминали о том, какой красивой была столица в мирное время. Обо всем, что увидел юноша, ему хотелось рассказать как можно лучше и во весь голос. Именно тогда Арлен Кашкуревич решил связать свою судьбу с искусством.

После семилетки Кашкуревич поступил в Минский строительный техникум, а затем в Минское художественное училище. В 1953 году он поступил на отделение графики Белорусского театрально-художественного института (ныне - Белорусская государственная академия искусств). В студенческие годы молодой художник сотрудничал с Государственным издательством БССР. Дипломной работой стали иллюстрации к роману Халлдора Лакснесса "Атомная станция". Годом позже Кашкуревич вновь вернулся к этому произведению, сделав книжный вариант оформления - иллюстрации, переплет и суперобложку.

Арлен Кашкуревич - один из первых выпускников Белорусского театрально-художественного института, оставшийся работать в этом учебном заведении сразу после выпуска. Он занимал должность преподавателя графического факультета. Десять лет - с 1959-го по 1969 год - Арлен Михайлович отдал воспитанию нового поколения художников. Многие его выпускники успешно дебютировали в станковой и книжной графике.

В 1960 году Кашкуревич был принят в Союз художников СССР. С этого же года он был постоянным участником почти всех республиканских и многих всесоюзных и зарубежных художественных выставок.

Самостоятельный творческий путь Арлена Кашкуревича на поприще графики начинался, когда он был студентом младших курсов института. Ранние эстампы Кашкуревича несут на себе отпечаток "школы Любомудрова". Показательна в этом плане первая самостоятельная серия - "Аэропорт". Пользуясь контрастами белого и черного, художник добивается в литографиях ощущения уютности аэровокзала, темноты и неизвестности ночи ("Аэровокзал"), острой динамики и движения ("Старт"), тревожного, напряженного настроения ("Локаторы").

В серии "Город и люди" нет одной сюжетной линии: каждый эстамп - самостоятельное произведение. Техника исполнения работ также разнообразна. Одни из них - линогравюры ("Бильярдная", "Мост"), другие - литографии ("После концерта"), третьи - офорты ("На пляже", "Автобус", "Перекресток"). Графику больше удались эстампы, выполненные в технике офорта: в их порывистых, острых штрихах уже как бы мелькают черты того обостренного, "нервного" стиля, который позже станет отличительной чертой графического почерка Кашкуревича.

В дальнейшем Арлен Михайлович продолжил творческие поиски в русле западноевропейской художественной традиции, о чем свидетельствует графический цикл "Мастера". В него вошли рисунки "Дуэт", "Гута", "Гранильщицы", "Мастера", "Вдохновение", выполненные в технике офорта. Серия отличается от других работ своей цельностью, исполнение графических рисунков более уверенное, смелое, а присущие некоторым ранним работам детализация и описательность пропали.

Дебютом Арлена Кашкуревича в книжной графике стало оформление в 1957 году небольшого сборника стихотворений для детей "Юрачка" К. Буйло. Спустя два года последовал поэтический сборник "Волшебный луг" Д. Симановича, где молодой художник сочетает с текстом легкий акварельный этюд. В 1959 году в оформлении Кашкуревича вышла белорусская народная сказка "Жерновки". Эта книга для художника стала началом активного поиска, широкого обновления изобразительных средств для заострения выразительности.

Важным этапом в творчестве художника стало оформление книги Янки Купалы "Три поэмы", которая была отмечена в 1963 году дипломом второй степени на Всесоюзном конкурсе "50 лучших книг года" в Москве. Позднее Арлен Кашкуревич не раз обращался к Купалиане. Это иллюстрации малоформатного издания "Курган", выполненные акварелью и тушью; серия литографий по купаловским поэмам "Бондаровна" и "Могила льва". Художник почувствовал в поэзии песняра глубинное и вечное. Гусляр, Князь, Бондаровна в его понимании - это не какие-то мифические особы из древних легенд, а национальные персонажи белорусской исторической драмы, где с веками изменяются только декорации, а не содержание.

В 1964 году высокую оценку получило оформление Кашкуревичем романа "Сердце на ладони" Ивана Шамякина. Лаконичные тональные рисунки полосных иллюстраций, сделанные черной гуашью, создали своеобразный изобразительный эквивалент литературному содержанию. Выразительность и особенный психологизм образов дали основание Ивану Шамякину назвать графика своим равноправным соавтором.

Одной из лучших работ художника в детской книге стало оформление в 1966 году сборника сказок Г. Х. Андерсена. Характер изобразительного языка рисунков с использованием гротеска, иносказания и образной метафоры помог художнику убедительно передать своеобразие сказочного мира, созданного великим детским писателем.

В 60-70-х годах Арлен Михайлович создал немало интересных работ. Среди них оформление романа "Колосья под серпом твоим" в 2-х томах и повести "Чазения" В. Короткевича, "Снежные зимы" И. Шамякина, поэмы "Песня про зубра" Миколы Гусовского и книги "Хатынская повесть" А. Адамовича.

События Великой Отечественной войны также нашли отражение в станковой и книжной графике Арлена Кашкуревича. В 1975 году, работая над оформлением книги А. Адамовича, Я. Брыля и В. Колесника "Я из огненной деревни", художник при разработке макета широко использовал фотохронику, а отдельные фотоснимки перевел в фотографику. Свою задачу он видел в том, чтобы осмыслить огромный и драматичный фотоматериал, придать отобранным фотодокументам цельность и композиционную остроту, заставить по-новому зазвучать уже известные военные фотоснимки.

Работа над книгами привела Кашкуревича к созданию больших станковых серий - "Купалиана" и "Партизаны", за которые в 1972 году художник получил Государственную премию Беларуси, а через год ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств. Рисунки из партизанской серии в трактовке Арлена Михайловича - олицетворение трагедии человека, который вынужден взяться за оружие. В таких произведениях, как "Партизанская мать", "На счастье, на горе", "Прощание", "Жажда" - не исторический показ войны, а отображение современности через войну. Пафос героизма отсутствует: есть женщина и есть оружие. Человеческая боль в том, что женщина должна созидать добро и воспитывать детей, а не держать оружие.

Конец 70-х - 80-е годы - время творческой зрелости Арлена Кашкуревича, наполненное напряженной и сложной работой. Каждая новая графическая серия становилась значительным событием в культурной жизни республики, оказывая влияние на развитие искусства книги. Одно из интереснейших достижений тех лет - иллюстрации к трагедии Гете "Фауст". Суперобложка и 6 триптихов создают целостную графическую сюиту, каждая часть которой может существовать и самостоятельно. Оформление этого издания отмечено высшей наградой республиканского конкурса - дипломом имени Франциска Скорины, а на Всесоюзном конкурсе "Художественная книга" - дипломом I степени. Потому неслучайно издательство "Беларусь" выпустило все иллюстрации отдельным факсимильным альбомом.

Арлен Кашкуревич был первым в послевоенном белорусском искусстве, кто начал работать над библейскими сюжетами. Художник искал ответ на извечные философские вопросы о месте человека в современном мире. Свое видение он отобразил в иллюстрациях к Новому Завету - "Евангелию от Луки", "Апокалипсису", а также в серии рисунков "Святые земли белорусской".

В 1991 году Арлену Кашкуревичу присвоено высокое звание народного художника Беларуси.

Известного и признанного в Беларуси и других странах мира графика не стало 26 августа 2013 года. Художественное наследие, оставленное Арленом Кашкуревичем, стало значимым явлением в белорусской культуре и входит в золотой фонд белорусского искусства. Произведения художника хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, Третьяковской галерее в Москве, а также музеях Македонии, Германии и частных коллекциях.

В 2015 году в Национальном художественном музее прошла выставка, на которой состоялась презентация книги К. Барабанова "Арлен Кашкурэвіч". Мини-альбом из серии "Знаменитые художники Беларуси" - результат совместного проекта издательства "Беларусь" и Национального художественного музея Беларуси, представляющего свыше 30 художников, чьи работы экспонируются в музеях мира.-0-

Теги
досье живопись искусство
Новости рубрики Культура
Фото из архива В Минске прошла встреча с российской писательницей Екатериной Вильмонт
Фото из архива Образы Минска в живописи, на фарфоре и монетах представят на выставке в городской ратуше
Во время экскурсии китайской делегации по Национальной библиотеке Беларуси. Фото Национальной библиотеки Беларуси Белорусско-китайская выставка "Традиции встречаются" откроется в Нацбиблиотеке 25 сентября
Фото из архива Китайские художники проведут в октябре в Минске мастер-классы
Фрагмент постановки "Князь Игорь". Фото театра Большой театр Беларуси в новом сезоне подготовил для зрителей шесть премьер
Фрагмент постановки. Фото театра Гридюшко: премьера оперы "Князь Игорь" пройдет с аншлагом
Главное
ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск празднует День города
ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский полумарафон стартовал в белорусской столице (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Рев моторов и эксклюзивные железные кони: H.O.G. Rally Minsk снова в столице
Белорусские теннисисты победили португальцев в матче Кубка Дэвиса
Топ-новости
Совмин уточнил, как выплачиваются вознаграждения сообщившим о фактах коррупции информаторам
Беларусь намерена претендовать на проведение чемпионата Европы по гандболу 2026 года
Топливо на АЗС Беларуси с 15 сентября дорожает на 1 копейку
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль сыра прошел в Гродно
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября
В Минске очевидцы спасли упавшего на рельсы на станции метро "Октябрьская" мужчину
Гомель получил в подарок сертификат на Br2,75 млн на завершение строительства поликлиники
В Минске появилась первая умная остановка
Как изменится движение транспорта в Минске в выходные
В Гомеле появился первый пешеходный переход в технике 3D
Мининформ ограничил доступ к 75 интернет-ресурсам
Белорус Владислав Колячонок подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Флорида Пантерз"
Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Обновленный загс открылся в Первомайском районе Минска
Урожай яблок в этом году составит около 155 тыс. т - Минсельхозпрод
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.