ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения народного художника Беларуси Арлена Кашкуревича

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения советского и белорусского художника-графика, народного художника Беларуси, лауреата Государственной премии Беларуси Арлена Кашкуревича.

Арлен Михайлович Кашкуревич родился 15 сентября 1929 года в Минске в семье служащего. Детство будущего художника оборвала Великая Отечественная война. В тяжелые военные годы Арлен вместе с родителями был эвакуирован в Саратов. Сразу же после освобождения Беларуси Кашкуревич вернулся в родной Минск. Город лежал в руинах, и только несколько полуразрушенных зданий напоминали о том, какой красивой была столица в мирное время. Обо всем, что увидел юноша, ему хотелось рассказать как можно лучше и во весь голос. Именно тогда Арлен Кашкуревич решил связать свою судьбу с искусством.

После семилетки Кашкуревич поступил в Минский строительный техникум, а затем в Минское художественное училище. В 1953 году он поступил на отделение графики Белорусского театрально-художественного института (ныне - Белорусская государственная академия искусств). В студенческие годы молодой художник сотрудничал с Государственным издательством БССР. Дипломной работой стали иллюстрации к роману Халлдора Лакснесса "Атомная станция". Годом позже Кашкуревич вновь вернулся к этому произведению, сделав книжный вариант оформления - иллюстрации, переплет и суперобложку.

Арлен Кашкуревич - один из первых выпускников Белорусского театрально-художественного института, оставшийся работать в этом учебном заведении сразу после выпуска. Он занимал должность преподавателя графического факультета. Десять лет - с 1959-го по 1969 год - Арлен Михайлович отдал воспитанию нового поколения художников. Многие его выпускники успешно дебютировали в станковой и книжной графике.

В 1960 году Кашкуревич был принят в Союз художников СССР. С этого же года он был постоянным участником почти всех республиканских и многих всесоюзных и зарубежных художественных выставок.

Самостоятельный творческий путь Арлена Кашкуревича на поприще графики начинался, когда он был студентом младших курсов института. Ранние эстампы Кашкуревича несут на себе отпечаток "школы Любомудрова". Показательна в этом плане первая самостоятельная серия - "Аэропорт". Пользуясь контрастами белого и черного, художник добивается в литографиях ощущения уютности аэровокзала, темноты и неизвестности ночи ("Аэровокзал"), острой динамики и движения ("Старт"), тревожного, напряженного настроения ("Локаторы").

В серии "Город и люди" нет одной сюжетной линии: каждый эстамп - самостоятельное произведение. Техника исполнения работ также разнообразна. Одни из них - линогравюры ("Бильярдная", "Мост"), другие - литографии ("После концерта"), третьи - офорты ("На пляже", "Автобус", "Перекресток"). Графику больше удались эстампы, выполненные в технике офорта: в их порывистых, острых штрихах уже как бы мелькают черты того обостренного, "нервного" стиля, который позже станет отличительной чертой графического почерка Кашкуревича.

В дальнейшем Арлен Михайлович продолжил творческие поиски в русле западноевропейской художественной традиции, о чем свидетельствует графический цикл "Мастера". В него вошли рисунки "Дуэт", "Гута", "Гранильщицы", "Мастера", "Вдохновение", выполненные в технике офорта. Серия отличается от других работ своей цельностью, исполнение графических рисунков более уверенное, смелое, а присущие некоторым ранним работам детализация и описательность пропали.

Дебютом Арлена Кашкуревича в книжной графике стало оформление в 1957 году небольшого сборника стихотворений для детей "Юрачка" К. Буйло. Спустя два года последовал поэтический сборник "Волшебный луг" Д. Симановича, где молодой художник сочетает с текстом легкий акварельный этюд. В 1959 году в оформлении Кашкуревича вышла белорусская народная сказка "Жерновки". Эта книга для художника стала началом активного поиска, широкого обновления изобразительных средств для заострения выразительности.

Важным этапом в творчестве художника стало оформление книги Янки Купалы "Три поэмы", которая была отмечена в 1963 году дипломом второй степени на Всесоюзном конкурсе "50 лучших книг года" в Москве. Позднее Арлен Кашкуревич не раз обращался к Купалиане. Это иллюстрации малоформатного издания "Курган", выполненные акварелью и тушью; серия литографий по купаловским поэмам "Бондаровна" и "Могила льва". Художник почувствовал в поэзии песняра глубинное и вечное. Гусляр, Князь, Бондаровна в его понимании - это не какие-то мифические особы из древних легенд, а национальные персонажи белорусской исторической драмы, где с веками изменяются только декорации, а не содержание.

В 1964 году высокую оценку получило оформление Кашкуревичем романа "Сердце на ладони" Ивана Шамякина. Лаконичные тональные рисунки полосных иллюстраций, сделанные черной гуашью, создали своеобразный изобразительный эквивалент литературному содержанию. Выразительность и особенный психологизм образов дали основание Ивану Шамякину назвать графика своим равноправным соавтором.

Одной из лучших работ художника в детской книге стало оформление в 1966 году сборника сказок Г. Х. Андерсена. Характер изобразительного языка рисунков с использованием гротеска, иносказания и образной метафоры помог художнику убедительно передать своеобразие сказочного мира, созданного великим детским писателем.

В 60-70-х годах Арлен Михайлович создал немало интересных работ. Среди них оформление романа "Колосья под серпом твоим" в 2-х томах и повести "Чазения" В. Короткевича, "Снежные зимы" И. Шамякина, поэмы "Песня про зубра" Миколы Гусовского и книги "Хатынская повесть" А. Адамовича.

События Великой Отечественной войны также нашли отражение в станковой и книжной графике Арлена Кашкуревича. В 1975 году, работая над оформлением книги А. Адамовича, Я. Брыля и В. Колесника "Я из огненной деревни", художник при разработке макета широко использовал фотохронику, а отдельные фотоснимки перевел в фотографику. Свою задачу он видел в том, чтобы осмыслить огромный и драматичный фотоматериал, придать отобранным фотодокументам цельность и композиционную остроту, заставить по-новому зазвучать уже известные военные фотоснимки.

Работа над книгами привела Кашкуревича к созданию больших станковых серий - "Купалиана" и "Партизаны", за которые в 1972 году художник получил Государственную премию Беларуси, а через год ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств. Рисунки из партизанской серии в трактовке Арлена Михайловича - олицетворение трагедии человека, который вынужден взяться за оружие. В таких произведениях, как "Партизанская мать", "На счастье, на горе", "Прощание", "Жажда" - не исторический показ войны, а отображение современности через войну. Пафос героизма отсутствует: есть женщина и есть оружие. Человеческая боль в том, что женщина должна созидать добро и воспитывать детей, а не держать оружие.

Конец 70-х - 80-е годы - время творческой зрелости Арлена Кашкуревича, наполненное напряженной и сложной работой. Каждая новая графическая серия становилась значительным событием в культурной жизни республики, оказывая влияние на развитие искусства книги. Одно из интереснейших достижений тех лет - иллюстрации к трагедии Гете "Фауст". Суперобложка и 6 триптихов создают целостную графическую сюиту, каждая часть которой может существовать и самостоятельно. Оформление этого издания отмечено высшей наградой республиканского конкурса - дипломом имени Франциска Скорины, а на Всесоюзном конкурсе "Художественная книга" - дипломом I степени. Потому неслучайно издательство "Беларусь" выпустило все иллюстрации отдельным факсимильным альбомом.

Арлен Кашкуревич был первым в послевоенном белорусском искусстве, кто начал работать над библейскими сюжетами. Художник искал ответ на извечные философские вопросы о месте человека в современном мире. Свое видение он отобразил в иллюстрациях к Новому Завету - "Евангелию от Луки", "Апокалипсису", а также в серии рисунков "Святые земли белорусской".

В 1991 году Арлену Кашкуревичу присвоено высокое звание народного художника Беларуси.

Известного и признанного в Беларуси и других странах мира графика не стало 26 августа 2013 года. Художественное наследие, оставленное Арленом Кашкуревичем, стало значимым явлением в белорусской культуре и входит в золотой фонд белорусского искусства. Произведения художника хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, Третьяковской галерее в Москве, а также музеях Македонии, Германии и частных коллекциях.

В 2015 году в Национальном художественном музее прошла выставка, на которой состоялась презентация книги К. Барабанова "Арлен Кашкурэвіч". Мини-альбом из серии "Знаменитые художники Беларуси" - результат совместного проекта издательства "Беларусь" и Национального художественного музея Беларуси, представляющего свыше 30 художников, чьи работы экспонируются в музеях мира.-0-