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17 июня 2021, 07:00

ДОСЬЕ: К 95-летию со дня рождения народного артиста Беларуси и СССР Николая Еременко

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году исполняется 95 лет со дня рождения народного артиста Беларуси и СССР Николая Еременко.

Родился Николай Николаевич Еременко 17 июня 1926 года в Новосибирске. Его родители были родом из Витебской области. После окончания ремесленного училища Николай пошел на завод, где работал токарем, затем поступил в Новосибирское военное училище. Великая Отечественная война внесла безжалостные коррективы в судьбу юноши. В 15 лет он пошел на фронт, подделав паспорт, в котором добавил себе три года. Еременко отправили на срочные курсы младших лейтенантов в Новосибирске, а в начале 1942 года - на передовую в составе 11-го кавалерийского корпуса.

В 1942 году в боях под Вязьмой он был тяжело ранен, попал в фашистский плен и стал узником штрафного лагеря для советских офицеров в Штутгарте. Сумел выжить в фашистском концлагере, из которого несколько раз пытался бежать.

Почти три года Николай Еременко пробыл в лагерях военнопленных, участвовал в подпольной антифашистской организации. После возвращения домой был направлен в фильтрационный лагерь в Вышнем Волочке, в результате проверки был восстановлен в звании. Осенью 1945 года он вернулся в Новосибирск, но матери там не оказалось. Три года она ничего не знала о судьбе сына, решила, что он погиб, и после войны переехала в поселок Бешенковичи Витебской области к родственникам. Николай Еременко отправился за ней.

В Беларуси он устроился в Бешенковичский дом культуры, который потом возглавил. В 1946 году на смотре художественной самодеятельности в Витебске Николая Еременко заметил знаменитый мастер белорусской сцены Александр Ильинский, который пригласил способного юношу учиться в школу при втором Белорусском государственном театре им. Якуба Коласа (сейчас - Национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа).

Занятия в студии, встречи с прекрасными педагогами и артистами Павлом Молчановым, Тимофеем Сергейчиком, Любовью Мозалевской, Александром Ильинским, Еленой Родзяловской содействовали раскрытию таланта, формированию мировоззрения, творческого отношения к труду. Именно в студии Николай Еременко впервые познакомился с системой известного реформатора русской сцены Константина Сергеевича Станиславского, творческие заветы которого были определяющими в его дальнейшей творческой деятельности.

Сразу после выпускного спектакля "Старые друзья" о недавних школьниках на войне актера пригласили работать во второй Белорусский государственный театр им. Якуба Коласа, где начался его самостоятельный путь на профессиональной сцене.

В 1948 году он женился на сокурснице, Галине Александровне Орловой. Супруги любили и уважали друг друга. Еременко-старший был настоящим, глубоким и правильным человеком, таким же, как и его герои в кино. Галина Александровна была женщиной строгой, но справедливой. Неслучайно среди минской интеллигенции их семью называли идеальной. О них говорили как о людях очень гордых, которые никого не пускали в свой внутренний мир, семья для них была самым главным в жизни. В 1949 году у них родился сын Николай, ставший впоследствии популярным актером, сыгравшим замечательные роли в фильмах "Красное и черное", "Пираты XX века", "Царская охота", "Юность Петра" и других картинах.

Творческий диапазон Еременко-старшего был очень широким. Он создавал разные, неповторимые, очень разносторонние сценические типы и характеры. В его репертуаре были герои произведений Виктора Розова и Юлия Чепурина, Даниила Гранина и Галины Николаевой, Сергея Смирнова и Петра Глебки, Максима Горького и Льва Толстого. Но в этой пестроте его репертуара в быстром времени начали определяться роли основные, в которых актер мог сказать свое важное личное слово. Образы социальных героев, людей по натуре цельных, волевых, крепких духом, уверенных в обязательной победе добра над злом необыкновенно удавались актеру. В 1950 году Еременко сыграл Инсарова в инсценировке по роману Ивана Тургенева "Накануне", позднее в драматической поэме Петра Глебки "Свет с Востока" воплотил образ революционера Азорича, в "Битве в дороге" по роману Галины Николаевой показал бескомпромиссного Бахирева.

В 1955 году Николаю Еременко было присвоено звание заслуженного артиста Беларуси, а в 1959 году его пригласили в труппу Национального академического театра им. Янки Купалы, где он проработал почти до конца своей жизни. Здесь в прославленном коллективе купаловцев для актера началась новая творческая жизнь.

Более тридцати лет Николай Николаевич Еременко отдал купаловской сцене, три из них - в качестве директора театра. Люди шли в театр "на Еременко". Именно здесь он создал колоритные образы Заслонова в спектакле "Константин Заслонов" по пьесе Аркадия Мовзона, Бертмана в спектакле по пьесе Шекспира "Конец - делу венец", а за работу в спектакле "Мудромер" Николай Еременко был удостоен Государственной премии Беларуси. Последний в жизни выдающегося актера спектакль "Милый лжец" состоялся за три дня до его смерти - 27 июня 2000 года. "Рассказывайте обо мне хоть изредка и поминайте добром. Артисты живут только в памяти людской", - эти слова Николай Еременко-старший произносил от имени своего героя сэра Джона в спектакле "Костюмер". Но они стали завещанием самого артиста.

Имя Николая Николаевича хорошо известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами благодаря его блестящему таланту. Это был актер чрезвычайно широких возможностей, превосходно проявивший себя как в классическом репертуаре, так и в произведениях мировой современной драматургии. За свою творческую жизнь Николай Еременко сыграл более ста ролей на театральной сцене.

Кинематограф - также яркая страница в творческой биографии актера, он принес Николаю Николаевичу большую популярность. В кино он считал себя учеником известных советских кинорежиссеров, таких как Владимир Владимирович Корш-Саблин и Сергей Аполлинариевич Герасимов. На счету Еременко-киноактера полсотни художественных и телевизионных фильмов. Он снялся в таких фильмах, как "Освобождение", "Петровка-38", "Москва-Генуя", "Сын за отца" и других.

Как рассказывал его сын Николай, в 1990-е годы Николай Еременко-старший утратил интерес к работе. Это было неслучайно - ему было 70 лет, он перенес два инфаркта, многое его не устраивало и в общественной жизни. Сын решил всколыхнуть отца, вдохнуть в него интерес к жизни, работе. К тому же до сих пор они вместе ни разу не снимались в кино. Еременко-младший решился снять фильм сам. Сниматься в фильме сына Николай Еременко-старший согласился. И, наверное, совсем не ожидал, что этот фильм станет для него мощной "терапией", которая оторвет его от кресла. После окончания съемок семидесятилетний актер забыл о болезнях, снялся еще в нескольких картинах, вернулся на театральную сцену, великолепно сыграв одну из главных ролей в английской пьесе "Костюмер", которая была отмечена призами на театральных фестивалях.

Надмогильный ансамблевый памятник отцу и сыну Еременко
Надмогильный ансамблевый памятник отцу и сыну Еременко

Николай Еременко активно занимался общественной деятельностью. С 1976 по 1987 год был старшиной правления Белорусского театрального объединения. В 1987-1992 годах возглавлял Союз театральных деятелей Беларуси. В 1992 году стал президентом ассоциации общественных объединений "Белорусская конфедерация творческих союзов". 13 января 1997 стал членом Совета Республики первого созыва, заняв пост белорусского сенатора. Был заместителем председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по социальным вопросам. В последние годы Николай Еременко руководил советом Президентского фонда материальной помощи молодым талантам.

Заслуги Николая Еременко в развитии театрального искусства и на общественной ниве отмечены рядом правительственных наград: двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалью Франциска Скорины и многочисленными почетными грамотами, а еще - любовью многочисленных почитателей его таланта.

Умер Николай Еременко в 2000 году.

27 ноября 2001 года в Минске на улице Максима Танка была торжественно открыта мемориальная доска в честь Николая Николаевича Еременко. В этом доме живет хозяйка этой по-настоящему уникальной семьи, вдова, мать, народная артистка Беларуси Галина Александровна Орлова. В Витебске была названа улица в честь отца и сына Еременко - улица Актеров Еременко.

17 июня 2016 года в стенах Музея истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь состоялась презентация художественного немаркированного конверта Белпочты, посвященного 90-летию со дня рождения Еременко-старшего.

"Последним романтиком XX столетия, который искренне верил, что мир можно изменить к лучшему", так назвал Николая Николаевича Еременко народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. Николай Николаевич навсегда остался для белорусской земли гордостью страны, гордостью народа и яркой личностью.-0-

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