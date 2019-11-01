ДОСЬЕ: XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад"

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости".

Первый фестиваль "Лiстапад" состоялся в 1994 году и был призван объединять лучшие картины, созданные на постсоветском пространстве. Поэтому он дебютировал под названием "Фестиваль постсоветского кино "Лiстапад". В первых форумах принимали участие фильмы из России, Украины, Казахстана, Азербайджана. Со временем кинофестиваль расширился, завоевал авторитет, а в 2003 году официально приобрел статус международного. Тогда в Минске были представлены картины из Польши, России, Сербии, Болгарии, Чехии, США, Ирана, Китая и Японии.

Лукашенко: кинофестиваль "Лiстапад" занимает особое место в современной культуре Глава государства подчеркнул, что этот масштабный и авторитетный форум занимает особое место в современной культуре не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Свой вердикт на конкурсе изначально выносили жюри кинематографистов, журналистов и зрителей. Самую высокую оценку у кинематографистов и зрителей в 1994 году получил фильм "Анна. С 6 до 18" Никиты Михалкова. Журналисты отдали предпочтение "Кооперативу "Политбюро" Михаила Пташука. За неделю фестивальные фильмы посмотрели более 20 тыс. зрителей в кинотеатрах "Октябрь" и "Центральный".

В 1996 году было принято решение сделать главной наградой кинофестиваля приз зрительских симпатий. До этого все три награды (кинематографистов, журналистов и зрителей) были равноправными. С 2010 года победителя определяет профессиональное жюри, а не зрители.

Кинорежиссер Владимир Меньшов на красной дорожке кинофестиваля "Лістапад-2017". Фото из архива

В 2001 году торжественное открытие "Лiстапада" впервые прошло на главной концертной площадке страны - во Дворце Республики, что впоследствии стало доброй традицией. В 2009 году на открытие и закрытие фестиваля впервые продавались билеты.

В разные годы гостями Минского кинофестиваля становились такие звезды мирового кинематографа, как Фанни Ардан, Клер Дени, Андрей Звягинцев, Эмир Кустурица, Кшиштоф Занусси, Брийанте Мендоса, Дени Коте, Сергей Лозница и другие. Каждый год ММКФ "Лістапад" принимает около 40 тыс. зрителей.

В конкурсах "Лістапада" ежегодно участвует около 150 фильмов из более чем 50 стран, внеконкурсные программы включают наиболее знаковые игровые и документальные картины года, отмеченные призами важнейших международных кинофестивалей. В числе прочих формируется национальный конкурс, который передает образ современного белорусского кино.

Болгарская драма "Отец" откроет кинофестиваль "Лістапад" Картины Петара Вылчанова и Кристины Грозевой постоянно участвуют в фестивале и всегда становятся одними из важнейших его событий.

С 2014 года на фестивале проходит специальный конкурс для белорусских фильммейкеров, которые живут и работают не только в Беларуси, но и в других странах мира.

Фильмами-победителями форума и обладателями Гран-при "Золото "Лістапада" не единожды становились ленты российского производства. При этом три раза (в 1999, 2005 и 2008 годах) главный приз зрительских симпатий доставался картинам российского режиссера Станислава Говорухина. Кроме того, Говорухин был одним из сценаристов фильма "Русский бунт", который назвали лучшим в 2000 году.

Обзоры событий "Лістапада" представят теле- и радиоканалы Белтелерадиокомпании XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под лозунгом "К радости". Белтелерадиокомпания как официальный партнер форума традиционно окажет ему широкую информационную поддержку в теле- и радиоэфире.

Гран-при "Золото "Лістапада" за последние годы получили фильмы:

1999 год - криминальная драма "Ворошиловский стрелок", режиссер Станислав Говорухин (Россия);

2000 год - исторический фильм "Русский бунт", снятый по произведениям А.С.Пушкина "Капитанская дочка" и "История Пугачева", режиссер Александр Прошкин (Россия);

2001 год - рождественская сказка "Приходи на меня посмотреть" Олега Янковского и Михаила Аграновича по мотивам пьесы Надежды Птушкиной (Россия);

2002 год - смешная и трогательная притча "Кукушка", режиссер Александр Рогожкин (Россия). Фильм получил Приз Президента Республики Беларусь "За гуманизм и духовность в кино";

2003 год - драма "Возвращение", режиссер Андрей Звягинцев (Россия). Картина также получила Приз жюри кинопрессы и Приз Президента Республики Беларусь "За гуманизм и духовность в кино";

2004 год - мелодрама "Водитель для Веры", режиссер Павел Чухрай (Россия - Украина);

2005 год - мелодрама "Не хлебом единым", режиссер Станислав Говорухин (Россия);

2006 год - мелодрама "Мне не больно", режиссер Алексей Балабанов (Россия);

2007 год - дебютная картина режиссера Хенкеля фон Доннерсмарка "Жизнь других" (Германия);

2008 год - приключенческий фильм "Пассажирка", режиссер Станислав Говорухин (Россия);

2009 год - драма "Мир огромен, и спасение прячется за углом", режиссер Стефан Командаров (совместное производство Болгарии, Германии, Словении и Венгрии);

2010 год - драма "Счастье мое", украинский режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница (международный проект, над которым трудились кинематографисты из Германии, Голландии, Украины, Беларуси, Польши, Румынии, России);

2011 год - драма "Охотник", российский режиссер Бакур Бакурадзе (Россия);

2012 год - военная драма "В тумане", снятая по мотивам повести Василя Быкова, украинский режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница (над фильмом трудились кинематографисты из Германии, России, Беларуси, Латвии, Нидерландов);

2013 год - драма "Ида", посвященная теме оккупации Польши в годы Второй мировой войны, режиссер Павел Павликовский (совместное производство Польши и Дании);

2014 год - криминальная драма "Племя", режиссер Мирослав Слабошпицкий (Украина);

2015 год - драма "Урок", режиссеры Кристина Грозева и Петер Вылчанов (совместное производство Болгарии и Греции);

2016 год - драма "Лили Лейн" ("Лилиевая тропа"), режиссер Бенедек (Бенс) Флигауф (производство Венгрии, Германии и Франции);

2017 год - фильм-сказка для взрослых "Ноябрь", режиссер Райнер Сарнет (производство Эстонии, Нидерландов, Польши);

2018 год - драма "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары", режиссер Раду Жуде (производство Румынии, Чехии, Франции, Болгарии, Германии).

Юбилейный XXV ММКФ "Лістапад" в 2018 году был посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Он прошел под слоганом "Познавая белый свет". В фестивале приняли участие более 160 картин из 48 стран, впервые были показаны фильмы из ЮАР и Кении.

Во время торжественного закрытия XXI Минского международного кинофестиваля "Лiстапад". Фото из архива

Программа кинофестиваля "Лістапад-2019"

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет под слоганом "К радости". Такое название носит фильм выдающегося режиссера Ингмара Бергмана, где в устах одного из героев звучит философское объяснение этого понятия. Радость - это не смех, не веселье, не хорошее настроение. Радость - это нечто большее, чем любовь и смерть, радость лежит по ту сторону познания. Чтобы прийти к радости, нужно преодолеть многие испытания и переживания.

"В этом году мы хотели уйти от ассоциаций кинофестиваля с прожекторами, режиссерскими стульями, мегафонами, камерами и другой кинематографической атрибутикой, - говорит программный директор фестиваля Игорь Сукманов. - В основе визуала XXVI фестиваля - дорога. И этот образ максимально полно раскрывает наш слоган "К радости". Кино - это дорога, путешествие в мир наших чувств, в мир нашего разума, путешествие, которое позволяет нам чуть больше понять себя. А понимание - это и есть та самая радость".

Актер Гоша Куценко на кинофестивале. Фото из архива

"Лістапад-2019" покажет 154 фильма из 50 стран. Впервые на фестивале представлены картины из Судана и Сенегала. Лентой открытия кинофорума станет болгарская картина Петара Вылчанова и Кристины Грозевой "Отец". Фильм получил Гран-при "Хрустальный глобус" на кинофестивале в Карловых Варах, приз за лучшую режиссуру и приз зрительских симпатий Сахалинского МКФ "Край света".

Конкурсная программа кинофестиваля состоит из четырех секций: игрового кино (основной конкурс и конкурс дебютных фильмов "Молодость на марше"); документального кино (основной конкурс и конкурс национальных киношкол); конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк"; национального конкурса (включает в себя игровые, документальные и анимационные фильмы).

В основном конкурсе игрового кино в этом году участвуют 12 картин, в том числе одна из главных сенсаций последнего Венецианского кинофестиваля - фильм Валентина Васяновича из Украины "Атлантида". Не оставят равнодушными и "Прощай, сын мой" (Ван Сяошуай, Китай), "Босоногий бегун" (Мирлан Абдыкалыков, Кыргызстан), "Керосин" (Юсуп Разыков, Россия), "А потом мы танцевали" (Леван Акин, Грузия, Швеция), "Раскрашенная птица" (Вацлав Маргоул, Чехия), "Тренинг личностного роста" (Фархат Шарипов, Казахстан), "Тело Божие" (Ян Комас, Польша). "Вдох-выдох" (Дито Цинцадзе, Грузия, Россия, Швеция), "Преступный человек" (Дмитрий Мамулия, Грузия, Россия), "Мысленный волк" (Валерия Гай Германика, Россия), "Отец" (Петр Вылчанов и Кристина Грозевая, Болгария, Греция).

В конкурсе дебютных фильмов "Молодость на марше" также представлено 12 картин, среди которых "Барбершоп, или В плену волос" (Хомаюн Ганизаде, Иран), "Белым по белому" (Тео Курт, Испания, Чили, Франция, Германия), "День после меня" (Нимрод Эльдар, Израиль), "Ивана Грозная" (Ивана Младенович, Румыния, Сербия), "Ушу-сирота" (Хуан Хуан, Китай), "Неизвестный святой" (Ала Эддин Альджем, Марокко, Франция, Катар) и др.

На конкурс документального кино заявлено 13 фильмов: "Обход" (Виктор Аслюк, Беларусь), "Наша машина времени" (Ян Сунь, С. Лео Чиан, Китай), "Коллектив" (Александр Нанау, Румыния, Люксембург), In touch (Павел Земильски, Польша, Исландия), "Эйфория бытия" (Река Сабо, Венгрия), "Страна меда" (Тамара Котевска, Любомир Стефанов, Северная Македония) и др.

Показы фильмов национального конкурса XXVI ММКФ "Лістапад" пройдут 5-7 ноября. Оценивать фильмы будут белорусский режиссер-документалист Ольга Дашук, продюсер и отборщик фильмов для Гётеборгского кинофестиваля в Швеции Фредди Ольссон во главе с режиссером из Польши Кшиштофом Занусси.

Анимация на национальном конкурсе будет представлена такими работами, как "Прыгажун і пачвара" режиссера Наталии Дарвиной, "Данте. Беатриче" Ирины Кодюковой, "Паданне пра гуслі" Татьяны Кублицкой, "Чартапалох" Евгения Надточей, "Магістр вольных мастацтваў" Елены Петкевич и "Лучшее место на свете" Ирины Тарасовой. Все шесть лент были сняты на "Беларусьфильме". Это и сказки для детской аудитории, и истории, предназначенные для взрослых, которые затрагивают темы белорусской и международной культуры. Сеансы анимационного кино пройдут в кинотеатре "Пионер".

В игровом кино на национальный конкурс представлены пять картин. Лента "Пляж/ Лес/ Тамбур" режиссеров Кирилла Галицкого и Светланы Козловской расскажет об отношениях и страхе. Состоится мировая премьера фильма "Последний день этого лета" Юлии Шатун и Никиты Александрова, в центре которого старшеклассник, переживающий последний день лета. Картина "1986" немецкого режиссера Лотара Херцога попала в национальный конкурс потому, что она полностью снята в Беларуси, в ней приняли участие большое количество белорусских кинематографистов. Фильм показывает и современную Беларусь, и отображает боль чернобыльской трагедии. Кроме того, будут представлены ленты "Сашин ад" Никиты Лаврецкого и "Возера радасці" Алексея Полуяна.

В секции документального кино за победу в национальном конкурсе будут бороться фильмы "Тренер" режиссера Ольги Абрамчик, "Игра в классики" Дарьи Демуры, "Одна семья" Натальи Жамойдик, "Хроники ртути" Саши Кулака и Бена Геза, Summa Андрея Кутило, "Перезимовать" Евы-Катерины Маховой, "Моя бабушка с Марса" Александра Михалковича, "Большое путешествие князя Николая Христофора Радзивилла Сиротки" Юрия Тимофеева, "Чистое искусство" Максима Шведа.

В программе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік", показы которых пройдут с 2 по 5 ноября, представят 8 картин: "Булбул может петь" (Рима Дас, Индия), "Колония" (Женевьева Дюлюд-Де Селль, Канада), "Малыш Санджи" (Чжан Годун, Китай), "Мое невероятное лето с Тесс" (Стивен Ваутерлод, Нидерладны, Германия), "Неуравновешенная" (Мартин Лунд, Норвегия), "Чускит" (Прийя Рамасуббан, Индия), "Рокка меняет мир" (Катя Бенрат, Германия) и "Альфонс Циттербаке - отсчет пошел" (Марк Шлихтер, Германия, фильм вне конкурса).

Не менее интересная и насыщенная в этом году и внеконкурсная программа кинофестиваля.

Во внеконкурсную программу "Белорусская панорама" вошли 4 премьерные короткометражные работы от хорошо известных режиссеров: "Ничего" Юлии Дублевской, "На пороге молчания" Кирилла Ерохина о насилии в семье, "Рыбы дзён маіх" Дмитрия Рачковского и Андрея Кривецкого о белорусской семье и разрыве связей между поколениями, а также фильм "Мышеловка" Дарьи Юркевич.

В шести секциях внеконкурсной программы игрового кино - "Специальные показы", "Мастер-класс", "Львы, медведи, пальмовые ветви", "Полуночные страсти", "Однажды на Востоке", "Российские премьеры" - будут показаны 20 фильмов, созданных в Канаде, Беларуси, Франции, Китае, Японии, Бельгии, Норвегии, Германии, Мексике, Испании, России и других странах.

Внеконкурсная программа документального кино будет представлена в таких секциях, как "Лауреаты фестивалей", "Моя семья и другие звери", "Про любовь", "Вечер польского документального кино", "Кино о кино", "МузыкаДок", "Исторические хроники", "Киноархив. Фильмы, которых могло не быть", где продемонстрируют 26 фильмов, снятых в разных уголках мира.

На полях кинофестиваля будет показана и программа, объединяющая документальное и игровое кино, включающая 21 фильм. Их покажут в секциях "Артстрим", "Без пяти минут "Оскар", "Женские истории", "Киноязык. Иной синтаксис".

В рамках кинофестиваля будет открыта индустриальная платформа ММКФ "Лістапад" Bel:Cinema. Мероприятия платформы направлены на общение профессионалов сферы кино, обмен опытом, разработку способов взаимодействия кинематографистов и продюсеров с учетом специфики региона. На индустриальной платформе "Лістапада" 7 ноября также пройдет День виртуальной реальности. В программе - иммерсивное кино, воркшопы и специальный гость из Франции, представитель одной из самых влиятельных на сегодня компаний в сфере производства и дистрибуции VR-контента.

Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов стран Балтии, Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы. С 2017 года на фестивале вручается в том числе приз Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI). Таким образом, "Лістапад" входит в список самых престижных кинофорумов, в числе которых - всемирно известные Берлинский, Венецианский, Варшавский.

Организатор "Лістапада" - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Учредители ММКФ - Министерство культуры Республики Беларусь, Минский городской исполнительный комитет при поддержке Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, Национальной киностудии "Беларусьфильм" и Республиканского общественного объединения "Белорусский союз кинематографистов". Фестиваль проводится под патронажем Президента Республики Беларусь.-0-