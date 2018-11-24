Две генеральные репетиции финала детского "Евровидения" пройдут в "Минск-Арене"

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Минск-Арене" сегодня пройдут две генеральные репетиции: дневная стартует в 12.00, вечерняя - в 18.00, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Кроме того, журналисты смогут пообщаться со специальными гостями конкурса песни и узнать некоторые секреты финального шоу во время пресс-конференции с участием его ведущих", - рассказали в пресс-службе.

Даниэль Ястремский: песня "Time" отражает чувства ребят моего возраста "Мы делали номер под меня. Вообще, мы показываем мою жизнь. Песня полностью передает мои чувства", - рассказал представитель Беларуси на детском "Евровидении-2018" Даниэль Ястремский.

На официальном сайте детского "Евровидения" продолжается зрительское онлайн-голосование. Оно продлится до начала грандиозного финального концерта, который начнется 25 ноября в 18.00. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри от каждой из двадцати стран, участвующих в конкурсе, - и таким образом определится триумфатор.

По правилам, выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов на официальном сайте форума www.junioreurovision.tv. Поддержать молодых артистов в интернете можно с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или мобильного телефона.

Во время финального шоу 25 ноября на сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши.

Официальный представитель Беларуси на детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv).

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-