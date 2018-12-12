Двухсотлетний юбилей Станислава Монюшко отметит Большой театр в 2019 году

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухсотлетний юбилей одного из создателей белорусской национальной классической оперы Станислава Монюшко отметит Большой театр оперы и балета Беларуси в мае 2019 года, сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА генеральный директор театра Владимир Гридюшко.

"В мае у нас запланирован большой концерт, где прозвучат фрагменты из многих произведений Станислава Монюшко. Делают этот концерт наши главные специалисты", - рассказал Владимир Гридюшко.

По его словам, в следующем году состоится премьера известной оперетты "Летучая мышь" Иоганна Штрауса. Над ее постановкой работает режиссер из Венгрии Миклош Габор Кереньи. "Учитывая пожелания наших зрителей, мы делаем ее на русском языке и надеемся, что получится потрясающее зрелище. Затем у нас появится опера "Князь Игорь", над которой работают режиссер Галина Галковская, дирижер Александр Анисимов и художник Вячеслав Окунев, - подчеркнул гендиректор. - Позже состоится премьера новой авторской редакции балета "Сотворение мира", которую готовит Валентин Елизарьев. А также готовится еще один проект - балет "Анна Каренина" на музыку трех произведений Петра Чайковского, над которым работает наш молодой хореограф Ольга Костель, ее вы помните по концертам "Балетного лета в Большом" и по балету "Любовь и смерть". В летний период также запланирована интересная программа и выступление театра "Киев модерн-балет" под руководством Раду Поклитару".-0-

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