Джунгли, саванны, вулканы - снимки из африканских стран представят на выставке в Гомеле

1 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Мама Африка. Мир дикой природы" Юрия Бирюкова откроется 4 января в музее истории города Гомеля, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

В экспозиции - снимки, сделанные гомельским фотографом и путешественником в Танзании, Намибии, Мадагаскаре, Малави, Замбии, Эфиопии.

"В фотоработах Юрия Бирюкова Африка очаровывает, заставляет в нее влюбиться. Здесь можно найти первобытную жизнь, нетронутую цивилизацией и массовым туризмом. Покоряют и величественные ландшафты - горы и вулканы, огромные древние озера, пустыни, джунгли и бескрайние саванны. Неподдельные эмоции вызывают снимки диких животных", - рассказали в музее.

На открытии выставки фотограф поделится впечатлениями о путешествиях, расскажет о некоторых традициях африканских стран и о том, в каких условиях был сделан тот или иной кадр.

Экспозиция будет работать по 27 января.

Юрий Бирюков - белорусский фотограф, путешественник, преподаватель фотографии. С 2007 года организует путешествия и фототуры по странам Азии, Африки, Южной Америки. Является обладателем наград в области фотографии, в том числе и на международном уровне. Публиковался в белорусских и иностранных изданиях, например, GEO, National Geographic и др. За 20 лет путешествий посетил 63 страны.-0-