Эксклюзивные кадры Полоцка времен войны представили на музейной выставке

3 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Полацкі фотаальбом.1941-1947 гг." в Музее боевой славы пополнилась новыми экспонатами, сообщили БЕЛТА в Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике.

Двенадцать фотографий города периода немецкой оккупации 1941-1943 годов, приобретенные за прошедший год, впервые представлены посетителям. На черно-белых снимках Полоцка прошлого века изображены Николаевский собор, Дом Красной Армии, кинотеатр "Интернационал", здание казармы в Задвинье, улицы Ленинская, Вознесенская, Орджоникидзе, Горького. Особенный интерес представляет фотография Полоцка, сделанная 15 июля 1941 года - накануне захвата города немецкими солдатами.

Фотографии 1944-1947 годов отображают степень разрушения зданий города, первые субботники по расчистке улиц, открытие памятника освободителям Полоцка. Также можно увидеть панорамы Полоцка и виды известных городских объектов.

Выставка в Музее боевой славы будет работать до 15 апреля.-0-