Эксперт: у читателей растет интерес к бумажной книге

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У читателей растет интерес к бумажной книге, заявил сегодня журналистам директор "Эксмо ACT Сash & Сarry" Виталий Шкелко, передает корреспондент БЕЛТА.

"У наших покупателей растет интерес к бумажной книге. Если брать данные последней статистики, то электронная книга пользуется спросом у людей старше 40 лет. Конечно, радостно, что дети сейчас больше внимания уделяют чтению, и эта ниша в литературе развивается. Хочу отметить, что в России белорусская детская литература пользуется устойчивым спросом, а также востребована учебная литература", - рассказал Виталий Шкелко.

В Минске с 20 по 24 октября пройдет выставка-ярмарка "Книжная осень в столице", где будет представлена продукция лидеров белорусского и российского книгоиздания.

"Мы рады будем представить крупнейший российский холдинг на выставке, основные новинки текущего сезона. Холдинг обновляет ассортимент каждую неделю. Хочется представить лучшие книги для наших покупателей и ознакомить их с текущими трендами", - сказал Виталий Шкелко.

Как отметила ведущий специалист издательства "Беларусь" Анжела Садовская, они тоже представят много новинок на выставке. "Издательство "Беларусь" с удовольствием примет участие в выставке. Мы заинтересованы в популяризации чтения и продвижении нашей книжной продукции. Прайс-лист издательства насчитывает более 200 изданий - это книги общественно-политические, литературно-художественные, много изданий по истории, культуре, которые посвящены Беларуси, детские, научно-популярные издания. То есть на любой вкус", - подчеркнула она

Выставка-ярмарка "Книжная осень в столице" разместится на площадке торгового центра "Столица". Она будем работать по режиму работы торгового центра - с 10.00 до 22.00. Вход бесплатный. Торжественное открытие состоится 20 октября в 13.00.-0-