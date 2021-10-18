Выставка-ярмарка "Книжная осень в столице" пройдет 20-24 октября

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка-ярмарка "Книжная осень в столице" пройдет с 20 по 24 октября на площадке торгового центра "Столица", сообщил журналистам председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок, организуемых в государствах СНГ, генеральный директор ПК ООО "Макбел" Дмитрий Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Проводя с 1994 года Минские международные книжные выставки-ярмарки, ПК ООО "Макбел" как организатор при анкетировании участников получало запросы на проведение еще одной книжной выставки-ярмарки в Минске осенью. Так и появилась "Книжная осень в столице". Она разместится на площадке в центре города, что будет максимально удобно для посетителей. "Здесь нет никаких проблем с логистикой. Метро, огромное количество проходящего транспорта. И немаловажно, что сейчас "Столица" сделала первые два часа парковки бесплатно, - рассказал Дмитрий Макаров. - Мы будем работать по режиму работы торгового центра - с 10.00 до 22.00. Вход бесплатный. Торжественное открытие состоится 20 октября в 13.00".

Экспозиция будет разбита на три зоны. В зоне "атриум" будут расположены офисы всех основных экспонентов, начиная от Союза писателей Беларуси до лидера российского книгоиздания "Эксмо ACT cash & carry". Будет представлена продукция государственных издательств, российских издательств учебной литературы. В "центральном круге" и "павильоне 412" разместятся в основном книготорговые предприятия - как белорусские, так и российские. "Продукция будет реализовываться без торговых наценок", - добавил Дмитрий Макаров.

Организаторы призывают посетителей соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.-0-

Стельмах: книжные выставки всегда притягательны для посетителей