Экспозицию "Нежная, милая, добрая" презентовали в НББ ко Дню матери

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжная выставка ко Дню матери "Нежная, милая, добрая" открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в НББ.

В экспозиции представили около 100 современных изданий на важные для каждой заботливой матери темы: воспитание детей, здоровье, правильное питание, соблюдение семейных традиций и уклада, комфорт в доме. Например, среди представленных книг есть сборник "Ад шчырага сэрца", из которого посетители могут узнают о мамах знаменитых отечественных писателей, художников, режиссеров, а также известных представителей творческих профессий. На выставке можно увидеть книги о белорусских матерях-героинях, воспитавших пять и более детей.

"Материнская любовь и нежность рождает в нас стремление умножать доброту, дарить ее людям и менять жизнь к лучшему. В Беларуси День матери совпадает с большим православным праздником - Покровом Пресвятой Богородицы. Этот День символизирует особое отношение государства и каждого человека к женщине-матери, которая является хранительницей домашнего тепла, добра и нравственности. Ее созидательная роль, позитивные жизненные ориентиры детей - те основы, без которых невозможно укрепление престижа семьи, духовное возрождение общества и полноценное развитие государства", - отметили в НББ.

Отдельный раздел выставки называется "Образ матери в христианстве" и включает литературу о жизни Божьей Матери, посвященных ей иконах. В этой части выставочного проекта также представлены православные энциклопедии и книги, связанные с историей обретения образа Божией Матери Минской - одной из главных православных святынь Беларуси.

Организаторы отмечают, что экспозиция будет интересна широкому кругу читателей, особенно молодым женщинам, которые смогут получить много полезных советов и рекомендаций. Выставка работает до 31 октября.-0-