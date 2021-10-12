Экспозицию "Вальтер Вихманн: Беларусь 1941" презентовали в музее ВОВ

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Вальтер Вихманн: Беларусь 1941" открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Художественная выставка создана на основе 32 графических работ немецкого художника и живописца Вальтера Вихманна. По словам организаторов, будучи молодым художником и участником войны гитлеровской Германии против Советского Союза, он стал свидетелем ужасов и жутких страданий людей. И тогда все, что происходило вокруг, он активно зарисовывал: смерть, боль, страдания, разруху.

"Благодаря чуткому восприятию окружающего мира художник создал серию графических произведений под названием "Беларусь 1941". В ней изображены разрушенные белорусские города: Минск, Белыничи, Могилев, Орша. Все эти эскизы, акварели, карандашные зарисовки представляют собой художественные свидетельства того страшного и тяжелого времени", - добавили в музее.

Экспонируемые работы были переданы в музей ВОВ невесткой художника Элизабет Вихманн. Отдельные рисунки дополнены фотографиями из фондов Национального исторического музея и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.-0-