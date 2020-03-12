Елизарьев: детским репертуаром Большой театр готовит юного зрителя к серьезным произведениям

12 марта, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. Детским репертуаром Большой театр Беларуси готовит юного зрителя к серьезным произведениям, заявил сегодня журналистам художественный руководитель театра Валентин Елизарьев, передает корреспондент БЕЛТА.

14 и 15 марта на сцене Большого театра Беларуси состоится премьера нового детского спектакля - оперы Павла Вальдгардта "Кошкин дом" по мотивам сказки Самуила Маршака. "Работа над детскими спектаклями идет не случайно. До конца года в Большом театре планируется детская оперная премьера "Пиноккио". Мы хорошо понимаем, что, показывая детский репертуар, готовим юного зрителя к серьезным сочинениям, ведем к вершинам мировой музыки. Поэтому будем развивать в ближайшие годы это направление", - сказал Валентин Елизарьев.

Над постановкой "Кошкин дом" работает молодой творческий коллектив: режиссер Дарья Потатурко и художник-постановщик Екатерина Шиманович. Для Дарьи Потатурко это дебют. "Во время подготовки мы окунулись в детство. У нас нестандартное решение - использовать модульный конструктор. Это привычно для современного ребенка. Благодаря синтезу жанров и культур, разным персонажам и динамичному движению на сцене спектакль будет удерживать внимание маленьких зрителей", - рассказала она.

"Маленькие дети откроют для себя мир кукол, ребята постарше смогут проследить за сюжетом и насладиться картинкой. Надеюсь, и взрослым будет интересно", - отметила Екатерина Шиманович.

Как подчеркнул дирижер-постановщик Олег Лесун, музыкальное наполнение оперы получилась интересным и полноценным. "Мы постарались сделать музыку без электронных приспособлений, чтобы получился настоящий оперный театр с хорошим балансом", - добавил он.

Солистка оперы Большого театра Елена Золова надеется, что спектакль понравится юному зрителю. "Детский спектакль - это всегда интересно. Многие солисты театра являются родителями, поэтому у нас есть понимание, как преподносить историю ребятам. На первый план выходят куклы, а мы, как солисты, должны озвучить персонажей, вдохнуть в них жизнь. Чтобы сделать это, с помощью голоса нужно донести интонации, краски и эмоции, и при этом не использовать никакие жесты. Подчеркну, что музыка очень доступная, логичная и хорошо раскрывает героев", - сказала она.

Солистка оперы Ольга Малиновская, будучи многодетной мамой, обратила внимание на то, что многие родители сталкиваются с проблемой: куда сводить сразу всех своих детей разных возрастов. "Теперь в Большом театре Беларуси появился спектакль "Кошкин дом" с рейтингом 0+. Длится он недолго: два акта, разделенные антрактом", - отметила она.

Генеральный директор театра Александр Петрович дополнил, что с начала следующего сезона планируется показать "Кошкин дом" и в других городах Беларуси.-0-