Елочные украшения с символикой Бреста представлены на выставке в областном краеведческом музее

25 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 200 эксклюзивных новогодних изделий представлено на выставке декоративно-прикладного искусства в Брестском областном краеведческом музее, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором "Природа и экология" Наталья Мурыгина.

В музее традиционно проводится конкурс на изготовление рождественских и новогодних украшений. В нынешнем году свои работы представили учащиеся учреждений общего среднего и дополнительного образования Бреста. Изделия выполнены в различных видах декоративного творчества: соломоплетение, керамика, вытинанка, валяние из шерсти, роспись по дереву, стеклу, ткани и других материалов. Посетители выставки могут увидеть самые удивительные модели новогодних елок, сказочных персонажей, композиций для интерьера. Изюминка экспозиции - елочные украшения с символикой Бреста, готовящегося в 2019 году отметить свое тысячелетие.

"Каждый раз удивляемся, сколько всего нового можно сделать на новогоднюю тематику. Одна из номинаций приурочена к тысячелетию Бреста. Музейную елку украсили шарами, поделками с символикой города. Получилось красиво и необычно", - отметила Наталья Мурыгина. Кроме того, юные брестчане оставили на елке свои пожелания родному городу: процветать не одно тысячелетие и чтобы 2019-й сложился как можно лучше. Преподнесли Бресту новогодний подарок и школьники польского Лукова, чьи краеведческие музеи тесно сотрудничают. Дети передали для выставки авторские елочки.

Сотрудники областного краеведческого музея презентовали на выставке елку-спортсменку. Ее смастерили из лыж разного размера и годов выпуска. Вместо традиционных шаров ее украшают рукавички, изготовленные с 1960 года до настоящего времени. Практически все варежки ручной работы. Подставку елке заменяет пара коньков.

Познакомиться с выставкой можно до 15 января. До этого же времени в краеведческом музее проводят традиционную акцию "Нарядим елку вместе" по сбору старинных елочных игрушек и украшений, новогодних открыток, фотографий и плакатов.-0-