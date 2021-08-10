Фэнтези и саундтреки по книгам: что подготовили на открытие и закрытие Дня белорусской письменности

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра информации Игорь Бузовский на пресс-конференции в Доме прессы рассказал, чем будут удивлять гостей Дня белорусской письменности в Копыле 5 сентября на гала-концертах открытия и закрытия праздника, передает корреспондент БЕЛТА.

"Открытие и закрытие в этом году будут неординарными, с определенным креативом. Открытие будет оформлено в стиле фэнтези. Мероприятие будет подано через определенную нереальность, потому что творчество - это всегда полет, фантазия того, что человек хочет выразить, высказать", - отметил Игорь Бузовский.

По его словам, на закрытии подача будет совершенно иная. "Это будет проект, совмещающий культуру, кинематографию, писательскую среду - концерт в виде подачи саундтреков по белорусским книгам. То есть зрителям представят не просто песенное исполнение, а совмещение литературных произведений и концертного номера. Естественно, это будут белорусские произведения и фильмы", - добавил замминистра.

"Я искренне надеюсь, что такая подача будет интересна как для тех, кто будет находиться в импровизированном зале на открытой площадке, так и для телезрителей. Такой подачи еще не было, и я надеюсь, что она, возможно, станет, даже традиционным посылом для дальнейших креативных решений режиссеров и организаторов", - сказал Игорь Бузовский.-0-