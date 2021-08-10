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10 августа 2021, 13:56

Основной темой Дня белорусской письменности станет Год народного единства - Бузовский

Фото из архива
Фото из архива
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10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной темой Дня белорусской письменности станет Год народного единства, заявил сегодня журналистам заместитель министра информации Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году во время Дня белорусской письменности пройдут не только традиционные мероприятия, но и новые событийные проекты. Это проекты, которые сегодня идут сопричастно к событиям в стране. В концепцию праздника заложена тема Года народного единства, которая станет неотъемлемой частью нашего праздника как на уровне произведений, книг, так и на уровне проектов, которые будут презентованы", - отметил Игорь Бузовский.

По его словам, организаторы стремились отобразить знаковые события для страны, историко-культурное и духовное наследие Копыля, которые объединены писательским словом, произведениями. Среди таких событий 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны.

Традиционно День белорусской письменности начнется с Республиканской научно-просветительской экспедиции "Дорога к святыням", которая проходит при поддержке Белорусской православной церкви. Отправится экспедиция 1 сентября, а завершится 5 сентября в Копыле.

Так как акцент поставлен на Год народного единства, то и центральная площадка "Единство" будет оформлена в соответствии с заданной темой - на ней представят газеты и журналы 1921-1939 годов. "Мы постараемся историю приблизить к современности. Молодежи, людям, которые сегодня, может быть, не хотят читать газету, но мы хотим подать ее так, чтобы она была интересной, яркой и чтобы вернула в ту историю, когда белорусы стремились на протяжении долгого времени к единству, объединению земель и возможности жить на своей родной земле. Это исторические факты, которые будут презентованы через газеты, издания, частные коллекции", - рассказал замминистра.

"Выставку газет и журналов мы готовим совместно с Министерством информации и Национальным историческим музеем. Она будет называться "17 сентября - День народного единства". Планировалось открыть ее именно 17 сентября в историческом музее, по предложению Мининформации все-таки решили, что в Копыле во время праздника мы сделаем анонс этой большой выставки. В Копыле будут показаны уникальные артефакты того времени, связанные с воссоединением белорусского народа. Например, Национальный исторический музей представит плащ и кобуру Сергея Притыцкого, который подписывал в Москве документы по вхождению Западной Беларуси в состав БССР. Будут также показаны уникальные газеты, которые издавались с 1921 по 1939 год на территории Западной Беларуси. И поверьте, этих газет у нас в стране практически нет", - акцентировал внимание историк, коллекционер, лауреат премии Президента "За духовное возрождение" Владимир Лиходедов.

На выставке будет представлена подборка материалов, чтобы гости праздника смогли увидеть, что в те годы писали белорусские газеты и журналы по теме объединения Западной Беларуси и БССР. "Белорусские газеты тогда не были консолидированы: одни поддерживали тех, другие - тех. Но в плане белорусского вопроса все они были едины - Беларусь находилась под гнетом и она должна быть свободной", - подчеркнул историк.

Кроме оригинальных изданий организаторы подготовят коллажи с данными публикациями, чтобы любой желающий мог взять их себе на память.-0-

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