Фестиваль фонарей в Ботаническом саду проведет благотворительную акцию

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль фонарей "Королевство волшебных огней" проведет с 28 марта по 4 апреля благотворительную акцию "Неделя Добра", рассказали корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

"Запускаем благотворительную акцию, благодаря которой во время весенних каникул 1000 мальчиков и девочек из детских домов-интернатов, домов семейного типа, а также те, кто временно остался без попечения родителей, смогут бесплатно посетить фестиваль фонарей "Королевство волшебных огней". Постараемся погрузить детей в сказочную атмосферу и подарим массу положительных эмоций и впечатлений", - рассказали организаторы.

Фестиваль фонарей "Королевство волшебных огней" - уникальное шоу, которое стартовало в Центральном ботаническом саду 12 марта. На территории объекта разместилось 25 масштабных экспозиций из более чем 200 арт-объектов, которые оживают с приходом темноты.-0-