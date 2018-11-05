Фестиваль любительского театрального искусства пройдет 15-18 ноября в Могилеве

5 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Фестиваль любительского театрального искусства "Свет рампы" пройдет 15-18 ноября в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Могилевском городском центре культуры и досуга.

Участниками девятого сезона ставшего традиционным театрального форума станут 13 любительских коллективов из Беларуси, России и Литвы.

Зрителей ждут творческие встречи с актерами, театральными режиссерами, критиками, мастер-классы, выступления театральных коллективов на сценических площадках города Могилева.

В формате театрального праздника состоится конкурс по семи номинациям: "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучший актерский ансамбль", "Лучшая сценография" (световое и художественное оформление), "Лучшее музыкальное оформление".

Фестиваль проводится один раз в два года по инициативе управления культуры Могилевского горисполкома. Его организатором выступает Могилевский городской центр культуры и досуга.-0-