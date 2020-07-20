Фестиваль мифологии "Шлях Цмока" перенесли на следующий год

20 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международный фестиваль мифологии "Шлях Цмока", который планировалось провести в Березинском биосферном заповедники 22-23 августа, отменен, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

"Было принято решение перенести этот уникальный мифологический праздник на август следующего года из-за нестабильной эпидемиологической ситуации", - пояснили в заповеднике.

В прошлом году международный форум прошел в новом формате. По задумке организаторов он объединил два интересных проекта с общей мифологической тематикой, которые ежегодно проводились на территории Лепельского района: основанные на славянских мифах и легендах фестивали "Мифы на болоте" в Березинском заповеднике и "У госцi да Лепельскага Цмока" в Лепеле. Уникальное событие в культурной жизни Беларуси предоставляет гостям праздника возможность окунуться в таинственный мир белорусских мифов, легенд и сказок, а благодаря месту проведения глубже познакомиться с природой Беларуси.-0-