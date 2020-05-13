13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХІІІ Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно перенесен, сообщила журналистам директор Республиканского центра национальных культур Ольга Антоненко, передает корреспондент БЕЛТА.

"2020-й был запланирован фестивальным годом. В Гродно должны были состояться заключительные мероприятия Республиканского фестиваля национальных культур, но оргкомитет принял решение о переносе фестиваля по просьбе Гродненского облисполкома и национальных культурных общественных объединений. Мы готовимся к IV Фестивалю искусств белорусов мира, но состоится он или нет, зависит от ситуации в мире", - рассказала Ольга Антоненко.

Фестиваль национальных культур в Гродно пройдет в следующем году, традиционно в июне. "Сейчас все идет своим чередом. Репетиции творческих коллективов национальных культурных общественных объединений проводятся и в режиме онлайн, на базе центра в немногочисленном количестве проводятся мастер-классы", - отметила директор центра.

Ольга Антоненко подчеркнула, что диаспоры за рубежом проводят активную работу по популяризации белорусской культуры. "Об этом говорят и те материалы, которые они присылают нам. Их можно посмотреть на нашем сайте. Самое главное, что популяризация белорусской культуры проходит за рубежом. Во многих странах мира был объявлен карантин, но, тем не менее, в режиме онлайн шли поздравления с 75-летием Победы от всех белорусов зарубежья. Никто не остался равнодушным и включился в этот поздравительный марафон, - сказала она. - Центр занимается большой поддержкой всех начинаний белорусов зарубежья. К примеру, в Аргентине есть белорусские коллективы, которым уже около 80 лет. В апреле этого года два белорусских хореографа должны были лететь туда, чтобы проводить мастер-классы с 6 белорусскими коллективами. Это очень востребовано и они хотят получать мастер-классы по белорусской хореографии и вокальной культуре. Думаю, поездка состоится, если не в этом году, то в следующем".

Что касается проведения праздников национальных культур, которые так полюбились минчанам и гостям города, работа в этом направлении ведется. "Решение по проведению праздников национальных культур принимает Минский городской исполнительный комитет вместе с посольствами и руководством национальных диаспор. График составлен, будем смотреть", - добавила директор центра.-0-