22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно пройдет 5-6 июня, сообщила журналистам директор Республиканского центра национальных культур Ольга Антоненко, передает корреспондент БЕЛТА.

На фестивале будут представлены 35 национальностей. "Фестиваль сам по себе уникален, - рассказала Ольга Антоненко. - Гродно сейчас собирает материал от наших диаспор, чтобы создать книгу, посвященную национальным культурным общественным объединениям, существующим в Беларуси и являющимся постоянными участниками этого фестиваля в Гродно".

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