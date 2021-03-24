Фестиваль старинной и современной камерной музыки пройдет в Полоцке

24 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Софийском соборе в Полоцке с 28 марта по 5 мая пройдет XXХIII Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете фестиваля.

Под сводами величественной полоцкой Софии этой весной прозвучат шедевры старинной камерной музыки и произведения известных композиторов современности. Открытие фестиваля состоится 28 марта в 15.00. Старт череде концертов дадут заслуженная артистка Республики Беларусь Ксения Погорелая и камерный оркестр "Европа-Центр" под управлением Раиля Садыкова. Они являются неизменными участниками фестиваля, а в качестве гостьи концерта перед зрителем предстанет солистка Большого театра Республики Беларусь Татьяна Гаврилова (сопрано). Четыре века классической музыки - от Баха до Дженкинса - таков музыкальный диапазон программы первого концертного дня.

Любители классики смогут побывать на выступлении московских солистов - лауреатов международных конкурсов Анастасии Быковой (орган) и Константина Лиманцева (труба) 11 апреля. Российские музыканты ведут активную концертную деятельность на родине и за рубежом. Для полоцкого зрителя они исполнят произведения Баха, Генделя, Шуберта и др.

Духовой квинтет солистов Национального академического Большого театра Беларуси выступит 16 апреля. Программа гостей из столицы будет посвящена музыке ушедшего столетия. Творения композиторов XX века - Стравинского, Равеля, Канчели - приобретут новое звучание в неповторимой атмосфере Софийского собора.

На вечере романса 21 апреля народный артист Беларуси Владимир Громов (баритон) и пианистка Наталья Котова подарят зрителям теплую и трогательную встречу с шедеврами вокальной лирики.

Завершающим аккордом фестиваля станет выступление 5 мая мужского хора "Всехсвятского". Это единственный в нашей республике профессиональный церковный мужской хор, который участвует в богослужениях и активно ведет концертную деятельность. География выступлений хора выходит за пределы Беларуси. Коллектив представит в Полоцке программу духовных песнопений, народных и светских песен, в том числе произведения белорусских композиторов.-0-