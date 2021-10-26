Фестиваль "Званы Сафіі" соберет в Полоцке музыкантов из Беларуси и России

26 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Софийском соборе Полоцка с 7 по 28 ноября пройдет XXVI Международный фестиваль органной музыки "Званы Сафіі", сообщили БЕЛТА в Музее истории архитектуры Софийского собора

В концертном зале храма соберутся музыканты из Беларуси и России. Увертюрой к фестивалю станет выступление Санкт-Петербургского концертного дуэта в составе лауреата международных конкурсов Екатерины Маришкиной (орган) и заслуженного артиста России Марка Таубе (скрипка). 7 ноября солисты представят слушателям программу, где прозвучат сочинения композиторов XVIII-XX веков, а также фантазии на темы известных опер - "Севильский цирюльник", "Норма" и "Кармен".

14 ноября состоится торжественное открытие фестиваля органной музыки. Праздничную программу подготовили постоянные участники "Званоў Сафіі" - заслуженная артистка Беларуси Ксения Погорелая (орган) и камерный оркестр "Европа-Центр". Впервые на фестивале прозвучит трио-соната для двух скрипок и бассо континуо Томазо Альбинони. 21 ноября пройдет концерт белорусской органистки, лауреата международных конкурсов Екатерины Николаевой. В программе: знаменитая Токката и фуга d-moll Баха, сочинения выдающихся композиторов французской органной школы Вьерна и Дюрюфле.

Завершит фестиваль 28 ноября выступление звездного дуэта музыкантов. Композитор, органист Алексей Шмитов и заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка музыкального театра "Геликон-опера" Алиса Гицба приедут в Полоцк с единственным концертом в Беларуси.

Билеты на фестиваль можно купить в кассах Софийского собора, Музея белорусского книгопечатания и Природно-экологического музея. У любителей музыки из других городов есть возможность приобрести билет в интернете. Абонементы будут в продаже до 7 ноября.-0-