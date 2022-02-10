"Февральские музыкальные вечера" с аншлагом открылись в Пинске

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале Пинска с аншлагом открылся 28-й фестиваль "Февральские музыкальные вечера", сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском Доме культуры.
Традиционно последний месяц зимы в городе над Пиной проходит под аккомпанемент классической музыки. В программе заявлено четыре концерта. Фестиваль открылся "Музыкальной гостиной" Белгосфилармонии. В этот раз проект Татьяны Старченко (фортепиано) был посвящен 100-летию Астора Пьяццоллы - самого исполняемого композитора XXI века. Вместе с художественным руководителем гостиной в концерте приняли участие Евгений Виданов (флейта), Станислав Петченко (виолончель) и Денис Черный (баян).
Сегодня публику ожидает концерт фортепианной музыки. В исполнении лауреата международных конкурсов солиста Белорусской государственной филармонии Александра Музыкантова прозвучат шедевры мировой классики. Стоит отметить, что пианист-виртуоз уже не в первый раз участвует в "Февральских музыкальных вечерах".
Продолжит фестиваль 19 февраля вечер старинного городского русского романса. Перед слушателями выступит солистка Белгосфилармонии лауреат международных конкурсов Галина Сокольник (меццо-сопрано), в качестве аккомпаниатора - виртуозная пианистка Татьяна Лесун. На вечере прозвучат не только романсы, но и поэзия.
Завершит цикл творческих встреч 24 февраля городской камерный оркестр под управлением Оксаны Макаревич. По традиции коллектив подготовил к очередному фестивалю новую концертную программу.
Все эти дни возвышенную атмосферу концертного зала будет дополнять выставка живописи пинского художника-оформителя Виктора Сагановича. Мастер работает в технике масляной живописи, пастели и графики. На суд земляков он представил более двух десятков работ.-0-