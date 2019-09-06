Фильм белорусского кинодокументалиста претендует на победу на фестивале в России

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опубликован шорт-лист XXX Открытого фестиваля документального кино "Россия", в который вошли 46 работ кинодокументалистов из 7 стран. Беларусь представит работа минского документалиста Галины Адамович "Вядо", сообщили БЕЛТА в оргкомитете.

Программа фестиваля "Россия" включает конкурсы документального кино и телевизионных неигровых фильмов. Всего в этом году было подано около 500 картин из 12 стран. За право войти в шорт-лист фестиваля состязались на равных и небольшие студии телевидения и творческие команды с участием сопродюсеров из США, Франции и Финляндии. "Общий хронометраж всех представленных фильмов - 18288 минут. На участие в конкурсе телевизионных фильмов претендуют 154 работы, что на 55 больше, чем в прошлом году. В числе номинантов на победу в конкурсе документальных фильмов и работа минского документалиста Галины Адамович производства студии "Беларусьфильм" под названием "Вядо", - рассказали в оргкомитете.

Главный герой картины - Вениамин Бычковский, переехавший в Беларусь из Уфы. Теперь он житель деревни Бобровичи Ивацевичского района. Его прадеды покинули Беларусь во время Первой мировой войны, став беженцами. Бычковский создал музей полесского быта и построил часовню в память о жертвах фашизма - жителях сожженных деревень Бобровичи, Тупичицы и Вядо.

Фестиваль "Россия" - старейший и самый известный форум документалистов государств постсоветского пространства. Он занимается пропагандой документального кино, способствует формированию его высокого социально-культурного статуса, сохранению единого кинематографического пространства на огромной постсоветской территории, развитию исторического кинематографического наследия. Мероприятия фестиваля пройдут с 1 по 6 октября в Екатеринбурге и других городах Свердловской области: Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Новоуральске, Невьянске, Первоуральске. В этом году впервые будет вручен приз "За сохранение и развитие теледокументалистики", учрежденный телеканалом "Продвижение".-0-