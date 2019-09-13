Фильм Белтелерадиокомпании отмечен специальным призом международного телекинофорума

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документальный фильм Белтелерадиокомпании "OST" отмечен специальным призом ХІХ Международного телекинофорума "Вместе" за показ необычных человеческих историй. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Международный телекинофорум традиционно проходил в Ялте (Россия). Он объединил участников из Аргентины, Армении, Беларуси, Германии, Израиля, Индии, Ирана, Испании, Польши, Португалии, Словакии, Сербии, Украины, Эстонии и регионов России. Главная идея фестиваля - мирное сосуществование стран и народов, культур и традиций.

Документальный фильм "OST", созданный творческой командой Белтелерадиокомпании, был представлен в номинации "Публицистические программы". Это проект о судьбах белорусов, вывезенных в Германию во время Великой Отечественной войны. Автор фильма Виктория Косенюк и режиссер Яна Шаблыко показали трогательные истории остарбайтеров, которых не только разлучили с родными и близкими, но и лишили родины.

Съемочная группа побывала в Австрии и Германии, где встретилась со свидетелями тех далеких печальных событий. Всего в Западную Европу было угнано 5 млн советских граждан, из которых домой вернулась половина, а 450 тыс. выживших остались за границей. Одна из героинь фильма "OST" вернулась домой, но оставила своего ребенка в австрийской семье. Встреча произошла только через 70 лет.

"Наш фильм про войну, страх, слезы, любовь и испытания, - отметила автор ленты Виктория Косенюк. - Самый главный для меня критерий оценки - это когда кино вызывает эмоции. Я всегда во время публичных показов смотрю, как реагируют зрители. И в душе ликую, когда они смеются, плачут, вскрикивают, закрывают руками лицо. Такие эмоции бесценны. Пока мы монтировали фильм, я сама плакала несколько раз. Надеюсь, он никого не оставил равнодушным, потому что о войне по-другому нельзя. Память и слезы о ней в нас - на генном уровне. Я хочу поблагодарить всю нашу большую команду, которая работала над фильмом".

Премьера фильма состоялась 9 мая в эфире телеканала "Беларусь 1" и международного спутникового "Беларусь 24". Из документальной ленты зрители узнали, где находились лагеря и заводы, на которых работали остарбайтеры, об условиях их содержания. К слову, в постановочных съемках были задействованы современные белорусские подростки - ровесники реальных героев того времени.-0-