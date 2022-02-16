Фильм о саперах "Пламя под пеплом" покажут на телеканале "Беларусь 1" 22 февраля

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера восьмисерийного фильма "Пламя под пеплом", снятого киностудией "Беларусьфильм", состоится 22 февраля на телеканале "Беларусь 1", сообщили БЕЛТА на телеканале. По сюжету картины главный герой подполковник Алексей Акулич служит в противоминном центре Министерства обороны Республики Беларусь. Его отряд освобождает территорию нашей страны от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В свое время дед героя также принимал активное участие в разминировании Минска и окрестностей после войны. Дочь Алексея Чеслава увлекается страйкболом. Ее мечта - принять участие в международном страйкбольном турнире. Однако буквально за несколько недель до намеченного старта мероприятия на этом месте строительная техника выворачивает из-под земли снаряд, оставшийся со времен войны. На плечи главного героя ложится важная и опасная задача, а дальнейшая судьба турнира под вопросом. "В фильме можно увидеть не только художественные, но и документальные съемки работы белорусских саперов, проводимой военными летом 2021 года на территории нашей страны. Большинство из нас не задумывается, сколько опасного до сих пор остается лежать в земле со времен войны. А цифры весьма впечатляющие - только за прошлый, 2021 год, пока снимался фильм, противоминным центром Вооруженных Сил Беларуси было обезврежено и уничтожено более 25,7 тыс. взрывоопасных предметов, находящихся в земле со Второй мировой войны", - рассказали создатели фильма. Режиссер фильма - Иван Павлов. Картина создана при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь и противоминного центра Вооруженных Сил Республики Беларусь.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!