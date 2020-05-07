Фильм об освобождении Гродненской области презентуют в ГрГУ им. Янки Купалы

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Студенты Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и активная молодежь региона работают над фильмом об освобождении Гродненской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГрГУ им. Янки Купалы.

Купаловский университет проводит виртуальную гражданско-патриотическую акцию "Дорогами Победы". Проект станет частью республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященной 75-летию Великой Победы.

Участники акции, среди которых студенты-купаловцы, представители активной молодежи районных центров региона, вместе работают над созданием тематического видеофильма. Лента расскажет, как проходило освобождение районов области и Гродно от немецко-фашистских захватчиков. Фильм смонтируют из отдельных видеороликов, снятых молодежью области на фоне памятных мест.

Презентация фильма состоится в ГрГУ им. Янки Купалы 8 мая.

"Виртуальная гражданско-патриотическая акция "Дорогами Победы" проводится для сохранения памяти о наших героях, формирования у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, раскрытия их творческого потенциала и вовлечения представителей молодого поколения в проведение праздничных мероприятий, связанных с Победой советского народа в Великой Отечественной войне", - отметили в пресс-службе университета.

Акция "Дорогами Победы" инициирована студентами Гродненского государственного университета имени Янки Купалы при поддержке управления культуры Гродненского облисполкома и отделов (секторов) культуры райисполкомов Гродненской области.-0-