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Культура
17 декабря 2020, 14:03

Фильмы этого года покажут на Фестивале белорусского кино в Минске

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль белорусского кино пройдет с 17 по 23 декабря в кинотеатре Silver Screen, сообщили БЕЛТА в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

"Посмотреть отечественное кино на большом экране - прекрасная возможность отпраздновать 96-летие белорусского кино, которое отмечается 17 декабря. Можно будет увидеть игровые, анимационные и документальные белорусские фильмы 2020 года. Также зрители смогут обсудить фильмы с их создателями", - отметили организаторы.

Творческие вечера намечены на 17 и 23 декабря, а 18 декабря зрители увидят два фильма о жизни вдали от столицы: короткий метр Алеся Лаппо "Все мероприятия по плану" расскажет о молодом директоре сельского Дома культуры в агрогородке Поболово Рогачевского района, а "Невядомы рай" Дарьи Юркевич - про естественную жизнь трех сестер в "раю" недалеко от Чернобыльской зоны отчуждения. Также в этот день на большом экране покажут экспериментальный автобиографический доку-хоррор Никиты Лаврецкого, названный его собственным именем. "Никита Лаврецкий" запечатлел круговорот повседневного насилия, страсти к искусству и экзистенциальной тревоги.

Организаторы предлагают посмотреть 19 декабря триллер "Запретная зона" Митрия Семенова-Алейникова. В центре внимания картины - трансформация общественного сознания и человеческих отношений в конце 1980-х годов в зоне отчуждения, возникшей после аварии на Чернобыльской АЭС. Затем зрителям покажут документальный фильм "Проживающие" Андрея Князевича об уединенной жизни в диспансере для больных психическими заболеваниями, а также короткий метр "Мне трэба поціскаў…" Андрея Кутило о самопожертвовании, могучей силе воображения и поэзии в белорусской провинции.

Короткометражку Виктора Аслюка "Эпитафия" о месте встречи живых и мертвых людей, где они смотрят друг на друга и даже разговаривают, можно будет увидеть 20 декабря. Кроме того, в этот же день зрителям предлагают посмотреть документальный фильм Владимира Луцкого "Код предков". Это фильм-исследование корней белорусского и украинского народов, поиск их самобытности через изучение мелодии славянского этнографического наследия.

Фильм Анастасии Мирошниченко "Темнота снаружи" продемонстрируют 21 декабря. "Эта лента позволит заглянуть в удивительный мир и изменить восприятие возможностей человека. По сюжету, для команды слепых футболистов из Беларуси участие в отборочном раунде чемпионата Европы становится единственным шансом выбраться из темноты и заявить о себе. Но на пути спортсменов есть серьезные препятствия, и только взаимная поддержка и внутренний свет помогают им двигаться к цели", - пояснили организаторы.

22 декабря покажут три фильма. Первый - анимационная работа Ивана Гопиенко "Царство звезд" об искаженных идеях, прощении и человечности, стремлении стать лучше. Фильм получил кинопремии в Европе, Канаде и США. "Также зрители смогут увидеть творческий эксперимент Саши Кулак и Дарьи Головой "Где живут желания" и ленту "Дима" Димы Дедка, в которой его герой-вор задается вопросом: честно ли он прожил свою жизнь и свою ли?" - рассказали организаторы.

В кинозалах будет обеспечена социальная дистанция между зрителями.-0-

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