Финал конкурса любительских театральных коллективов пройдет в Могилеве 19 марта

18 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Финал областного смотра-конкурса любительских театральных коллективов "У далонях маёй Беларусi" пройдет 19 марта в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учреждении.

В этом году финалистами стали семь любительских коллективов из Могилева, Бобруйска, Могилевского, Бобруйского и Шкловского районов. Всего в смотре-конкурсе принял участие 21 разножанровый любительский театральный коллектив клубных и других учреждений культуры области.

"Во время финала конкурса пройдет церемония награждения победителей, а также вручение специальных дипломов в номинациях: лучшие мужская и женская роли, лучший спектакль для детей, лучший актерский ансамбль, лучшая режиссерская постановка. Остальные участники получат памятные дипломы", - отметили специалисты.

Как рассказали организаторы, главная цель конкурса - сохранение театральных традиций, поддержка и развитие любительских коллективов, выявление новых творческих групп и одаренных исполнителей.

Начало финала в 17.30. Организатор - Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы. Творческое соревнование проходит в регионе с 2011 года раз в два года.-0-