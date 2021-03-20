Финал нацотбора на конкурсы "Славянского базара" пройдет в Борисове 20 марта

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня во Дворце культуры имени Максима Горького в Борисове состоится финал отбора детского и взрослого конкурса "Славянский базар в Витебске". Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства культуры.

Выступления участников заключительного этапа национального отбора к XIX Международному детскому музыкальному конкурсу "Витебск" и XXX Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни "Витебск" начнутся в 11.30 и 16.30 соответственно. Все конкурсанты исполнят по два вокальных произведения.

Накануне прошла жеребьевка участников.-0-