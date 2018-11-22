Финальное шоу детского "Евровидения" будет насыщено графическими спецэффектами

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Графические спецэффекты придадут яркости финальному шоу международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", отметил в комментарии корреспонденту БЕЛТА председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

"Во время финального шоу ставка будет сделана на шикарную графику и свет. Все прописано по секундам, задействовано много телевизионной техники, - подчеркнул Иван Эйсмонт. - Телезрители будут просто в восторге".

Кроме того, европейские зрители смогут совершить виртуальное путешествие по Беларуси. "Это будет рассказ о стране сквозь весь концерт, благодаря визиткам участников, которые будут предварять их выступление. Все смогут увидеть Беларусь от первого лица. Будут применены соответствующие художественные приемы. Сейчас идет монтаж визиток", - сообщил председатель Белтелерадиокомпании.

Финальный концерт детского "Евровидения-2018" состоится 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv).

За всеми событиями Евронедели можно следить в выпусках новостей и дневниках конкурса "Light up!", которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а в воскресенье - в 17.35.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза.-0-