Финальное шоу национального отбора на детское "Евровидение-2019" откроет Елизавета Мисникова

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белтелерадиокомпании состоялась жеребьевка выступлений участников национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019" в финальном гала-концерте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

По итогам проведенной жеребьевки конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке:

1. Елизавета Мисникова (г.Минск), "Пепельный";

2. Анастасия Жабко (г.Минск), "Пойми меня";

3. Мария Жилина (г. Минск), "Спявала, гукала, чакала";

4. Ксения Галецкая (г. Гомель), "A better world";

5. Группа Мonkey Tops (г.Минск), "Посмотри на нас";

6. София Хролович (г. Минск), "Давай танцуй";

7. София Рустамова (г. Брест), "Скажи мне";

8. Группа "Зефир" (г.Минск), "Лучшие и первые";

9. Арина Пехтерева (г. Могилев), "Never Again";

10. Мария Ермакова (г. Минск), "VETRA";

После жеребьевки с финалистами пообщались организаторы проекта. К слову, встречи юных артистов с телевизионщиками будут продолжаться вплоть до финала. Так, творческая группа Белтелерадиокомпании для каждого из 10 участников запишет видеовизитку, которая будет предварять выступление конкурсанта в отчетном концерте.

Также с каждым из финалистов непосредственно на сценической площадке, в студии "600 метров", телевизионные специалисты обсудят концепцию и особенности конкурсного номера. Накануне финала в медиахолдинге пройдут индивидуальные репетиции конкурсантов и генеральные прогоны гала-концерта.

Финальное шоу в форме гала-концерта в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится 20 сентября. Победитель национального отборочного тура представит Беларусь на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в Гливице (Польша).-0-

Определены финалисты нацотбора детского "Евровидения-2019" Жеребьевка финалистов пройдет в Белтелерадиокомпании 21 августа в 12.00. Она определит очередность выступления юных артистов в предстоящем отчетном концерте.

РЕПОРТАЖ: Как выбирали финалистов нацотбора детского "Евровидения-2019" В числе претендентов были сольные исполнители и коллективы, новички и те, кто не впервые штурмует детское "Евровидение".

К прослушиванию допущено 38 участников нацотбора детского "Евровидения-2019" Срок приема заявок для участия в национальном отборе закончился 15 августа. Всего в адрес Белтелерадиокомпании в электронном виде поступили 44 заявки, как от сольных исполнителей, так и от коллективов.

Песня участника детского "Евровидения-2019" должна гармонировать с исполнителем - Алейников "Номер может быть любым. Ребенка хочу видеть открытым, честным, ярким, смелым, хорошо поющим. И хочется видеть песню, которая цепляет. Не важно, какая она будет: быстрая или медленная", - сказал член профессионального жюри прослушивания национального отбора конкурса композитор Максим Алейников.