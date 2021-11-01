Фото природы и городов Страны восходящего солнца: выставка о Японии откроется в Витебске

1 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске 4 ноября откроется выставка "Красивая страна Япония", где будет представлено 60 цветных фоторабот российских авторов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила младший научный сотрудник культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина" Инна Садоводова.

Два фотографа - Юрий Миронов и Виталий Авакян, члены московского фотоклуба "Ракурс +" - представят в экспозиции по 30 снимков. "Япония в прошлом долгое время оставалась закрытой страной, и относительно недавно, с исторической точки зрения, это государство стало проводить политику открытости. Так как для многих белорусов, в частности витебчан, в Страну восходящего солнца непросто поехать из-за географической удаленности и больших финансовых затрат, мы решили приобщить жителей областного центра к ее культуре, истории и быту через фотовыставку. Оба автора, работы которых будут представлены в экспозиции, побывали в Японии в разное время, с разными целями, но примерно в тех же городах и районах. Юрий Миронов - геолог и вулканолог. В эту экзотическую страну он ездил с рабочим визитом. На его снимках можно увидеть много природных ландшафтов. Виталий Авакян побывал в Японии в качестве туриста. Видение двух фотографов даже на одни и те же места совершенно разное, оттого их работы являются особенно интересными", - отметила Инна Садоводова.

Посетители выставки смогут увидеть панораму Токио с высоты птичьего полета, исторические архитектурные памятники, например, императорские дворцы, застывшие на снимках бытовые и уличные сценки жизни японцев, а также их праздники. Выставка откроется 4 ноября в 14.00 и будет доступна для посещения до 28 ноября.-0-