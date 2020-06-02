Фото раритетов Национального исторического музея украсили ограду минского парка Челюскинцев

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия выставочного проекта "Раритеты Национального исторического музея Республики Беларусь" на ограждении Парка культуры и отдыха имени Челюскинцев по проспекту Независимости состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставочный проект демонстрирует национальное историко-культурное достояние Беларуси. Состоит из 70 фотобаннеров, на которых представлены ценности из фондов Национального исторического музея: монеты, оружие, национальный костюм, предметы религиозного культа, произведения изобразительного искусства, народные промыслы и ремесла, книги, драгоценные металлы, награды, музыкальные инструменты и многое другое.

В создании экспозиции приняли участие все пять филиалов Национального исторического музея (Музей современной белорусской государственности, Музей истории театральной и музыкальной культуры, Музей истории белорусского кино, Дом-музей I съезда РСДРП, Музей природы и экологии), что позволяет раскрыть богатство и уникальность белорусского наследия.

"Мы сделали такую подборку музейных предметов, которые, на наш взгляд, достаточно полно иллюстрируют все наши 58 музейных коллекций, - рассказал директор Национального исторического музея Павел Сапотько. - Богатство собраний исторического музея в том, что в наших фондах находится практически все, что связано с историей страны. Это нумизматика, сфрагистика, национальные строи, иконопись, раритетные издания, документы и так далее. На каждом баннере представлено в среднем по пять предметов. Таким образом, порядка 350 музейных артефактов сейчас демонстрируются на ограждении парка Челюскинцев".

Павел Сапотько

По словам Павла Сапотько, все баннеры имеют сопроводительную текстовую информацию на белорусском, русском и английском языках. "В Минске сейчас представлены несколько площадок, которые ассоциируются с культурной активностью. Это Ратуша, Дворец спорта, а также эта часть ограждения парка Челюскинцев, которая в последнее время занимает доминирующую позицию. Если из 100 человек, которые проходят мимо, 10 обратят внимание, остановятся, прочитают информацию и захотят сходить в музей и еще раз осознать, что наша культура богата - будет очень здорово", - отметил он.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома. Его авторы - Олег Лукашевич, Александр Алексеев, Олег Ладисов, Дарья Овчинникова. Как ожидается, проект будет работать до июня 2021 года. "А потом, может быть, мы его продолжим", - добавил директор Национального исторического музея.-0-

Александр Алексеев и Олег Лукашевич

Фото Оксаны Манчук