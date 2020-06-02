Фото раритетов Национального исторического музея украсили ограду минского парка Челюскинцев

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия выставочного проекта "Раритеты Национального исторического музея Республики Беларусь" на ограждении Парка культуры и отдыха имени Челюскинцев по проспекту Независимости состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Выставочный проект демонстрирует национальное историко-культурное достояние Беларуси. Состоит из 70 фотобаннеров, на которых представлены ценности из фондов Национального исторического музея: монеты, оружие, национальный костюм, предметы религиозного культа, произведения изобразительного искусства, народные промыслы и ремесла, книги, драгоценные металлы, награды, музыкальные инструменты и многое другое.
В создании экспозиции приняли участие все пять филиалов Национального исторического музея (Музей современной белорусской государственности, Музей истории театральной и музыкальной культуры, Музей истории белорусского кино, Дом-музей I съезда РСДРП, Музей природы и экологии), что позволяет раскрыть богатство и уникальность белорусского наследия.
"Мы сделали такую подборку музейных предметов, которые, на наш взгляд, достаточно полно иллюстрируют все наши 58 музейных коллекций, - рассказал директор Национального исторического музея Павел Сапотько. - Богатство собраний исторического музея в том, что в наших фондах находится практически все, что связано с историей страны. Это нумизматика, сфрагистика, национальные строи, иконопись, раритетные издания, документы и так далее. На каждом баннере представлено в среднем по пять предметов. Таким образом, порядка 350 музейных артефактов сейчас демонстрируются на ограждении парка Челюскинцев".
По словам Павла Сапотько, все баннеры имеют сопроводительную текстовую информацию на белорусском, русском и английском языках. "В Минске сейчас представлены несколько площадок, которые ассоциируются с культурной активностью. Это Ратуша, Дворец спорта, а также эта часть ограждения парка Челюскинцев, которая в последнее время занимает доминирующую позицию. Если из 100 человек, которые проходят мимо, 10 обратят внимание, остановятся, прочитают информацию и захотят сходить в музей и еще раз осознать, что наша культура богата - будет очень здорово", - отметил он.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома. Его авторы - Олег Лукашевич, Александр Алексеев, Олег Ладисов, Дарья Овчинникова. Как ожидается, проект будет работать до июня 2021 года. "А потом, может быть, мы его продолжим", - добавил директор Национального исторического музея.-0-
Фото Оксаны Манчук