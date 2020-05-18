Фото раритетов Национального исторического музея украсят ограду минского парка Челюскинцев

18 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Раритеты Национального исторического музея" начнет свою работу в начале июня. Экспозиция будет представлена на ограде Парка культуры и отдыха имени Челюскинцев по проспекту Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в музее.

Экспозиция состоит из 70 фотобаннеров, на которых представлены ценности из фондов Национального исторического музея, демонстрирующие уникальность и многообразие белорусской нации. "Среди них - монеты, оружие, национальный костюм, предметы религиозного культа, произведения изобразительного искусства, народные промыслы и ремесла, книги, драгоценные металлы, награды, музыкальные инструменты", - рассказали в музее.

В создании выставки приняли участие пять филиалов Национального исторического музея: Музей современной белорусской государственности, Музей истории театральной и музыкальной культуры Беларуси, Дом-музей I съезда РСДРП, Музей истории белорусского кино, Музей природы и экологии. "Это позволило раскрыть все богатство и неповторимость белорусского исторического достояния. Выставка представляет Беларусь как современное развитое европейское государство, достойно занимающее свое место в международном сообществе, является настоящим путеводителем по отечественной истории сквозь века", - подчеркнули в музее.

Все баннеры, представленные на экспозиции, имеют сопроводительную текстовую информацию на белорусском, русском и английском языках.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры и Минского городского исполнительного комитета. Авторы проекта - Олег Лукашевич, Александр Алексеев, Олег Ладисов, Дарья Овчинникова.-0-