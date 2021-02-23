Фотодокументальная экспозиция о Красной армии открылась в музее истории ВОВ

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотодокументальная экспозиция "Армия, рожденная Октябрем", посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил, открылась сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Красная армия, созданная в 1918 году, была испытана Гражданской, Советско-финляндской, Второй мировой войнами и множеством локальных военных конфликтов. Она пережила различные реорганизации. Фотодокументальные материалы из фондов музея раскрывают основные этапы ее истории, связанные с Беларусью и ее уроженцами.

"Сегодня праздник настоящих мужчин. Я горд за наши славные Вооруженные Силы, за воинов, которые в тяжелейших условиях, на полигонах оттачивают свое мастерство. И не было бы сейчас такой армии, не будь истории ее зарождения. Становление Красной армии, битва под Псковом и Нарвой, бои в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол, Великая Отечественная война, выполнение интернационального долга в Афганистане - все это связано с темой солдата, офицера, защитника Отечества. И задача музея рассказать, с чего все начиналось и какие испытания пройдены", - сказал директор музея Владимир Воропаев.

По словам заведующей отделом военно-фронтовой истории Светланы Прибыш, материалы выставки посвящены известным военачальникам, чей боевой путь начинался в годы Первой мировой, Гражданской и Советско-финляндской войн и продолжался в годы главных испытаний Великой Отечественной войной. Это белорусские генералы Александр Пулко-Дмитриев, Григорий Пласков, Валентин Пеньковский, Иван Якубовский. "Например, генерал-лейтенант Иван Кособуцкий был участником Первой мировой войны, воевал в 17-й Горьковской стрелковой и 8-й Минской стрелковой дивизиях и в дальнейшем участвовал в Битве за Днепр, освобождении Украины, Румынии и Болгарии", - отметила она.

Фотографии, газеты, листовки, плакаты и карты позволят посетителям пройти боевой путь Западного (3-го Белорусского) фронта в годы Великой Отечественной войны. Представлена также подборка из партизанских рукописных журналов, которая не только расскажет о том, что и в партизанских отрядах был очень памятным день 23 февраля, но и в целом напомнит еще раз о героической борьбе, которую вели белорусские партизаны.

Заключительный раздел экспозиции иллюстрирует послевоенный период, когда воины Краснознаменного Белорусского военного округа, продолжая боевые традиции дедов и отцов, совершенствовали свое мастерство, участвовали в различного рода учениях.

Посетить выставочный проект можно по 21 марта.-0-