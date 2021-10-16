ФОТОФАКТ: Ансамбль "Мандзюсяка" представляет новую программу на сцене Большого концертного зала

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ансамбль "Мандзюсяка" был организован в 1995 году и с тех пор многократно выступал в Беларуси. В своих музыкально-театральных постановках ансамбль "Мандзюсяка" опирается на традиции японского театра "Кабуки" (синтез пения, музыки, танца и драмы), а также театра "Но", в котором драма воплощается при помощи богатейшей палитры художественных средств: музыки – ритма – шума – шороха, танца – пантомимы – жеста – движения – позы – паузы, особой техники пения – речитации – чтения – выкрика.

Руководитель коллектива Фудзинака Киёэ (сценический псевдоним Мама Роза) на протяжении многих лет активно выступает за дружбу и культурный обмен между Беларусью и Японией. В последний раз ансамбль "Мандзюсяка" гастролировал на сцене минской филармонии пять лет назад.-0-

Фото Максима Гучека