ФОТОФАКТ: Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны - 76 лет

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 22 октября исполняется 76 лет со дня открытия Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Это крупнейшее национальное хранилище реликвий военной истории, фондовые коллекции которого насчитывают свыше 155 тыс. единиц. За годы своего существования и плодотворной работы он стал визитной карточкой страны и самым посещаемым музеем Беларуси.

В этот день прошла акция "Ровесники музея": посетители в возрасте 76 лет смогли посетить экспозицию бесплатно. Также в рамках празднования развернула работу временная экспозиция советской графики и карикатуры. В конференц-зале музея состоялось торжественное собрание и праздничный концерт. -0-

Фото Андрея Покумейко

Директор музея Владимир Воропаев